В Шахтах завели дело после того, как автобус протащил пассажирку по асфальту

Все случилось 23 августа. Предварительно, пассажирка начала спускаться по ступеням автобуса, держась за автоматическую дверь, и в этот момент водитель, не посмотрев в боковое стекло, внезапно закрыл дверь и поехал. В итоге дверь зажала руку женщины, пострадавшая упала и получила травмы.