В Шахтах завели дело после того, как автобус протащил пассажирку по асфальту

В Шахтах после инцидента с травмированием женщины, выходившей из автобуса, завели дело. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Ростовской области.
— Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (ч.1 ст. 238 УК РФ). Сейчас выясняются причины и обстоятельства случившегося, — говорится на сайте ведомства.
Напомним, об этом случае ранее писали на сайте «КП — Ростов-на-Дону». Тогда же выяснилось, что пострадавшей оказалась 42-летняя женщина с инвалидностью.
Все случилось 23 августа. Предварительно, пассажирка начала спускаться по ступеням автобуса, держась за автоматическую дверь, и в этот момент водитель, не посмотрев в боковое стекло, внезапно закрыл дверь и поехал. В итоге дверь зажала руку женщины, пострадавшая упала и получила травмы.