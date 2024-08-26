Минобороны отчиталось о поражении всех целей при массированном ударе по Украине

Произошедшее он использовал как повод, чтобы вновь потребовать у союзников разрешить дальнобойные удары иностранным оружием по российской территории. Украинский лидер попросил об этом Францию, США и Великобританию. Политик подчеркнул, что положение несправедливо — у Москвы никаких ограничений по целям нет, и она, как утверждает Киев, использует вооружение КНДР (сами Россия и Северная Корея это отрицали).