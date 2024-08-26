Акира Ямаока подтвердил, что написал новые треки для ремейка игры Silent Hill 2

Японский композитор Акира Ямаока заявил, что написал две новые композиции для предстоящего ремейка второй части культовой хоррор-игры Silent Hill (1999-…).
В своем X (Twitter) Ямаока рассказал, что для новинки оригинальные треки из Silent Hill 2 были полностью переделаны. Композитор добавил, что за 25 лет его подход к музыке эволюционировал и новая работа отражает это, «смешивая былую страсть с современным звучанием».
Релиз Silent Hill 2 состоится 8 октября на PS5 и Windows.
Ранее компания HoYoverse представила мини-альбом Dew's First Glimmer at Daybreak для игры Genshin Impact (2020-…).