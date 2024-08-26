Акира Ямаока подтвердил, что написал новые треки для ремейка игры Silent Hill 2

В своем X (Twitter) Ямаока рассказал, что для новинки оригинальные треки из Silent Hill 2 были полностью переделаны. Композитор добавил, что за 25 лет его подход к музыке эволюционировал и новая работа отражает это, «смешивая былую страсть с современным звучанием».