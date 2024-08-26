В Омске создали мурал по рисунку мальчика с ДЦП

Участник фестиваля «Омск, ты просто космос!», муралист из Нижнего Новгорода Саша Купалян создал на омской высотке мурал по мотивам рисунка ребенка с ДЦП. Изображение появилось в микрорайоне «Модерн» в Советском округе, по улице Поселковой, 63.
Автор оригинала не может ходить и говорить, но очень любит рисовать и читать. Мурал изображает одуванчики — символ благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» и самой жизни: хрупкой, уязвимой, но очень прекрасной. Оригинал работы, созданной в 2010 году, хранится в частной коллекции в США.
Напомним, арт-фестиваль продлится до 15 сентября. Его участники создадут в Омске более сотни муралов.