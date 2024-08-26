Количество сельхозживотных сократилось в хозяйствах Ростовской области

В хозяйствах Ростовской области отметили сокращение количества сельскохозяйственных животных. Данные по состоянию на 1 августа 2024 года можно найти на сайте Ростовстата.
Как оказалось, численность крупного рогатого скота в целом на Дону составило 666,5 тысячи голов, сократившись на 0,5% по сравнению с таким же периодом прошлого года (99,5% к началу августа 2023 года).
В частности, коров у сельхозпроизводителей насчитали 297 тысяч, что на 1,4% меньше, чем периодом ранее (98,6% к началу августа 2023 года).
Численность свиней в хозяйствах, по последним подсчетам, достигла 320,7 тысячи (97,6% к началу августа 2023 года), овец и коз — 902,1 тысячи (92,7% к началу августа 2023 года). Таким образом, в этих сегментах поголовье сократилось на 2,4 и 7,3% соответственно.
При этом за январь-июль 2024 года в хозяйствах всех категорий на убой произвели 226,4 тысячи тонн скота и птицы, что оказалось на 5,5% больше, чем прошлым летом (105,5% к соответствующему периоду прошлого года).