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Движение транспорта по Красногвардейской площади ограничат до середины октября

Ограничения введут 28 августа.

В Красногвардейском районе ремонтируют трамвайные пути. В связи с этим ограничат проезд по Красногвардейской площади и по Комаровскому мосту. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Ограничения будут действовать с 28 августа. Их снимут 15 октября 2024 года. Водителей попросили не забывать о скоростном режиме.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 28 августа ограничат проезд по улице Смолячкова.