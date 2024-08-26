Бесплатные автобусы по ул. Ново-Садовой отменят в Самаре с 29 августа

С четверга, 29 августа, в Самаре отменят бесплатные автобусы, которые ходили вместо трамваев по улице Ново-Садовой на время ремонта путей. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
— Трамвайное движение на улице Ново-Садовой возобновится 28 августа. В этот день будут одновременно работать трамваи и компенсационные автобусы. Но с четверга останутся только трамваи, — рассказали в дептрансе Самары.
Осенью служба пути еще раз проверит состояние путей, и в случае необходимости где-то подтянет. 26 августа в Самаре в тестовом режиме запустили трамвайное движение по обновленному участку улицы Ново-Садовой, ремонт от Барбошиной поляны до улицы Ново-Вокзальной уже завершился.
Напомним, ремонт трамвайных путей на улице Ново-Садовой начался 29 апреля 2024 года. Первый этап должны были завершить до 30 июня. Однако планы были нарушены. Сроки ремонта перенесли из-за несвоевременной поставки материалов подрядчиками.
На время ремонта движение трамваем по участку линии от Барбошиной поляны до Ново-Вокзальной приостановлено. Схемы движения популярного городского транспорта изменили, а по Ново-Садовой пустили бесплатные автобусы. После ремонта путей трамваи смогут ехать быстрее.