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На двух казанских пляжах вода не соответствует нормам

Постоянно проверяет качество воды на пляжах Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан. Делают анализ по микробиологическим, санитарно-химическим, вирусологическим, паразитологическим параметрам, сообщает ИА «Татар-информ».

На 26 августа обнаружен ряд нарушений: по микробиологическим показателям не соответствует нормам вода пляжа в Заинске. На двух пляжах столицы республики есть отклонения по санитарно-химическим показателям: «Нижнее Заречье» и «Озеро Большое Лебяжье». Пробы воды по паразитологическим и вирусологическим показателям соответствуют нормам на всех пляжах.

Из-за обнаруженных нарушений Управление передало предложения районным администрациям об установке предупреждающих знаков о запрете купания в обозначенных местах.

Управление Роспотребнадзора настоятельно советует воздержаться от купания в данных водоемах, до улучшения показателей качества воды.

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