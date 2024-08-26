На двух казанских пляжах вода не соответствует нормам

На 26 августа обнаружен ряд нарушений: по микробиологическим показателям не соответствует нормам вода пляжа в Заинске. На двух пляжах столицы республики есть отклонения по санитарно-химическим показателям: «Нижнее Заречье» и «Озеро Большое Лебяжье». Пробы воды по паразитологическим и вирусологическим показателям соответствуют нормам на всех пляжах.