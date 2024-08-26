Власти Ростова прокомментировали ситуацию с газоснабжением в СНТ «Салют»

Как заявили в департаменте ЖКХ и энергетики города, аварийная ситуация была устранена. Однако газ в СНТ не появился. Оказалось, что договоры на техническое обслуживание данных газопроводов и газорегуляторных пунктов с филиалом ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» прекратили свое действие, а новые не были заключены.