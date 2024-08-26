Власти Ростова прокомментировали ситуацию с газоснабжением в СНТ «Салют»

Власти Ростов-на-Дону объяснили, почему в СНТ «Салют» жители остались без газа. 23 августа жители СНТ «Салют» обратились в аварийно-диспетчерскую службу филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону». Они сообщили о том, что у них в домах нет газа.
На место аварии прибыла бригада специалистов. Выяснилось, что сработала защита в виде отсечного устройства — были перекрыты две задвижки. В результате этого подача газа была прекращена.
Как заявили в департаменте ЖКХ и энергетики города, аварийная ситуация была устранена. Однако газ в СНТ не появился. Оказалось, что договоры на техническое обслуживание данных газопроводов и газорегуляторных пунктов с филиалом ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» прекратили свое действие, а новые не были заключены.
«Отсутствие этих договоров является нарушением требований “Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления”, утвержденных приказом федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзоры от 15.12.2020 № 531, ГОСТР “Сети газораспределения природного газа”, а также ст. 210 ГК РФ и может привести к работе оборудования с отклонением от заданных параметров», — прокомментировал заместитель директора департамента ЖКХ и энергетики Артем Арутюнян.
Восстановить подачу газа жителям СНТ «Салют» смогут только после того, как будут заключены договоры на техническое обслуживание сетей и выполнение ремонтно-восстановительных работ.