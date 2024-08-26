Что на самом деле произошло с Павлом Дуровым: задержание и обвинения

Задержание Павла Дурова в Парижском аэропорту Ле-Бурже
Вечером 24 августа основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже (около
Также предполагается, что его частный джет был вынужден приземлиться для дозаправки в парижском аэропорту Ле Бурже, что оказалось роковым действием. За 20 минут до посадки самолет резко изменил траекторию полета, развернувшись над Реймсом и направившись на юг, но вскоре вернулся в пределы коридора, ведущего в Ле Бурже, подтверждают данные Flightradar24.
Местные СМИ сообщают, что Павел Дуров был объявлен персоной нон грата во Франции, что побуждало его избегать посещения европейских стран и государств, где Telegram находится под наблюдением. Он часто путешествовал по странам бывшего СССР, Южной Америке и регулярно посещал Арабские Эмираты, где расположен главный офис Telegram.
Гражданства Павла Дурова
Согласно открытым данным, Павел Дуров, которому 39 лет, имеет четыре гражданства: России, карибского государства Сент-Китс и Невис, Объединенных Арабских Эмиратов и Франции.
Причины задержания
Сообщалось, что задержание создателя Telegram связано с его категорическим отказом сотрудничать с французскими спецслужбами. Бизнесмен многократно критиковал спецслужбы разных государств и заявлял, что не намерен взаимодействовать с ними, протестуя против наблюдения за частными лицами. В числе прочего, он регулярно обвинял конкурирующий мессенджер WhatsApp в содействии слежке. «Избегайте использования WhatsApp — этот мессенджер уже 13 лет используется для шпионажа», — писал Дуров, добавив, что сам удалил WhatsApp несколько лет назад.
Ордер на арест и обвинение
Как сообщает газета Le Parisien, во Франции Дуров был включен в список разыскиваемых лиц, а ордер на его задержание вступал в силу с момента пересечения границы. Ордер выдан на основе предварительного расследования управления судебной полиции по делам несовершеннолетних, которое также привлекло другие следственные органы по делам о мошенничестве, торговле наркотиками, травли в интернете, организованной преступности и оправдании терроризма.
Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, задержание Павла Дурова — «это ни в коем случае не политическое решение». Президент уточнил, что Дурова задержали в рамках продолжающегося судебного расследования.
Французское гражданство Поля дю Рова
В 2021 году Павел Дуров получил французское гражданство по исключительным основаниям «как заслуженный иностранец», изменив имя на Поль дю Ров (Paul du Rove). Эта процедура натурализации редка и носит политический характер.
По инициативе правительства или президента гражданство предоставляют заслуженным иностранцам, вносящим вклад в развитие Франции и её международных экономических связей. Что именно сделал Дуров для Франции, властями не раскрывается.
Потенциальное наказание
Какое наказание может ожидать основателя Telegram, пока сложно сказать точно до предъявления обвинений. Однако отказ от сотрудничества с правоохранительными органами может подпадать под действие статьи о воспрепятствовании осуществлению правосудия (435−15−2 УК Франции). По этой статье предусмотрено максимальное наказание в виде трёх лет лишения свободы и штрафа в размере 270 000 евро.
В случае, если скрытая от властей информация впоследствии привела к совершению преступления, то наказание может увеличиться до пяти лет лишения свободы и штрафа в размере 450 000 евро. Если же действия Павла Дурова будут квалифицированы как соучастие в преступлении, наказание может быть значительно строже. Если его признают виновным по всем статьям, ему может грозить до 20 лет лишения свободы.
Официальные реакции
Пользователи социальных сетей обратились к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбами об освобождении Дурова. За него также высказался Илон Маск, опубликовав пост с хештегом «Свободу Павлу». Российское посольство во Франции предприняло необходимые действия для прояснения ситуации вокруг ареста Павла Дурова и потребовало от французских властей обеспечить защиту его прав и предоставить консульский доступ.
Преследование других известных россиян во Франции
В прошлом российские предприниматели неоднократно становились фигурантами расследований во Франции. Например, Михаил Прохоров был задержан в 2007 году на горнолыжном курорте Куршевель, а Сулейман Керимов — в 2017 году в аэропорту Ниццы.
Павел Дуров и история создания Telegram
Павел Дуров — российский предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram. В августе он занял 279-е место в Bloomberg Billionaires Index с состоянием $9,15 млрд, а Forbes оценивает его состояние в $15,5 млрд. Telegram — мессенджер с открытым исходным кодом, созданный в 2013 году Дуровым и его братом Николаем. В приложении доступны секретные и облачные чаты для общения. Сейчас Telegram насчитывает более 900 млн пользователей, половина из которых заходит ежедневно. Компания управляется командой из 30 инженеров без HR-департамента, и Дуров лично разрабатывает большинство функций, проводя большое время в Дубае, куда он переехал в 2014 году.
Нина Лютикова