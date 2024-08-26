Что на самом деле произошло с Павлом Дуровым: задержание и обвинения

В случае, если скрытая от властей информация впоследствии привела к совершению преступления, то наказание может увеличиться до пяти лет лишения свободы и штрафа в размере 450 000 евро. Если же действия Павла Дурова будут квалифицированы как соучастие в преступлении, наказание может быть значительно строже. Если его признают виновным по всем статьям, ему может грозить до 20 лет лишения свободы.