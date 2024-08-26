Казанцам объяснили засилье мошкары во дворах и парках

Все привыкли, что у тли нет крыльев, она сидит на растениях, питается их соками. Но в конце лета появляются «крылатые», уже на других растениях. Это повторяется ежегодно, но количество регулируется погодными условиями. Нынешнее лето оказалось благоприятным для них, объяснил ученый.