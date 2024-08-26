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Казанцам объяснили засилье мошкары во дворах и парках

Жителей столицы беспокоит засилье мошкары в городских пространствах в конце августа. Мошки расплодились во дворах, в скверах и парках. Откуда такое обилие, рассказал ученый КФУ.

Это обычная тля — черные насекомые, живущие на растениях большими колониями: на ромашке, лопухе, на кустах смородины, отметил доцент кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Николай Шулаев.

Это особенности жизненного цикла насекомых — к концу лета множатся «крылатые».

Все привыкли, что у тли нет крыльев, она сидит на растениях, питается их соками. Но в конце лета появляются «крылатые», уже на других растениях. Это повторяется ежегодно, но количество регулируется погодными условиями. Нынешнее лето оказалось благоприятным для них, объяснил ученый.

флора и фауна