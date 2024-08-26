Суд в Ростовской области разрешил уничтожить один пряник после слушаний

Арбитражный суд Ростовской области вынес решение по иску о нарушении прав на товарные знаки и постановил уничтожить пряник, который был вещественным доказательством против ответчика. Об этом говорится в электронной картотеке дел инстанции.
С претензиями в адрес донского индивидуального предпринимателя выступало московское АО «Аэроплан», которое в конце июня 2024 года потребовало по 10 тысяч рублей компенсации за использование целого ряда изображений, в частности, рисунков нескольких персонажей.
Суду представили пояснение по ситуации, а также вещественное доказательство — пряник с видеозаписью его покупки. Неизвестно, насколько весомым был этот аргумент, но по итогам слушаний ответчика обязали частично выполнить требования истца и заплатить по 5 тысяч за каждый товарный знак.
Точку в этих разбирательствах поставили 22 августа 2024 года.
К слову, в донском арбитраже сейчас разбираются еще в два похожих иска в отношении того же предпринимателя. Они поступили в июне 2024 года от других компаний и также касаются соблюдения прав на товарные знаки.