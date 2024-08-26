На Кубани умер первый главный судебный пристав Краснодарского края Василий Филипчук

Филипчук возглавил краевое ведомство осенью 1999 года, покинув пост в прокуратуре. За годы службы он был награжден боевым оружием Минюста России, медалями «За выдающийся вклад в развитие Кубани», «Имени Анатолия Кони». До смерти Ваилий Иванович являлся Почетным членом Совета ветеранов Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю, принимал участие в мероприятиях и встречах, организуемых ведомством. Он покинул мир на минувших выходных — 24 августа.
«За время работы в Федеральной службе судебных приставов Кубани он добился значительной оптимизации работы ведомства, сформировал коллектив преданных своему делу высококвалифицированных специалистов. Им были заложены основы работы кубанской службы судебных приставов, благодаря чему она стала уверенно развиваться, с успехом справляясь с возрастающими нагрузками и расширением функций», — говорится в сообщении.