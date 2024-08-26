На Кубани умер первый главный судебный пристав Краснодарского края Василий Филипчук

Филипчук возглавил краевое ведомство осенью 1999 года, покинув пост в прокуратуре. За годы службы он был награжден боевым оружием Минюста России, медалями «За выдающийся вклад в развитие Кубани», «Имени Анатолия Кони». До смерти Ваилий Иванович являлся Почетным членом Совета ветеранов Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю, принимал участие в мероприятиях и встречах, организуемых ведомством. Он покинул мир на минувших выходных — 24 августа.