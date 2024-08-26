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L'One выпустил клип на песню «Мамба Менталити»

Рэпер Леван Горозия, он же L'One, представил видео на композицию «Мамба Менталити».

Источник: Звук

Рэпер Леван Горозия, он же L'One, представил видео на композицию «Мамба Менталити».

В ролике артист исполняет роль капитана баскетбольной команды, ведущего спортсменов к успеху. О целеустремленности, воле к победе и трудолюбии музыкант читает и в самом треке.

Название песни отсылает к прозвищу Черная Мамба, которое носил американский баскетболист Коби Брайант, погибший в 2020 году. Известно, что сам L'One занимался этим видом спорта, был капитаном сборной Республики Саха.

В 2023-м увидел свет альбом Левана «Дом». Следующий полноформатник звезды также готовится к выходу.