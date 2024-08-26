В Ростовской области провели фестиваль «Калининское лето»

В Ростовской области в честь 108-й годовщины со Дня рождения писателя Анатолия Калинина провели фестиваль «Калининское лето». Гостей праздника порадовали выставкой-ярмаркой декоративно-прикладного искусства и гала-концертом, также работали интерактивные площадки.
Известно, что по поручению губернатора на фестивале также побывал заместитель главы региона Вадим Артемов.
— Он всегда жил по совести, и такими были его герои. Возможно, поэтому, когда на экраны вышел «Цыган», вся страна с замиранием сердца следила за судьбой Будулая. Калинин удостоен многих орденов и медалей, но главной наградой для него всегда были любовь и уважение земляков. Он искренне любил свою Родину, — подчеркнул Вадим Артемов.
Анатолий Калинин прожил в Усть-Донецком районе 62 года, 25 лет из которых был депутатом Верховного Совета РСФСР. При его содействии были открыты Донская публичная библиотека, Раздорский этнографический музей, а также дома культуры, техникум, картинная галерея и других объекты в хуторе Пухляковском.
Калинин — писатель-фронтовик. Вместе с казаками 5-го Донского кавалерийского корпуса он прошел дорогами Великой Отечественной войны, был военным корреспондентом «Комсомольской правды», а также писал романы, повести и поэмы.