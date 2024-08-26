В Ростовской области провели фестиваль «Калининское лето»

— Он всегда жил по совести, и такими были его герои. Возможно, поэтому, когда на экраны вышел «Цыган», вся страна с замиранием сердца следила за судьбой Будулая. Калинин удостоен многих орденов и медалей, но главной наградой для него всегда были любовь и уважение земляков. Он искренне любил свою Родину, — подчеркнул Вадим Артемов.