Ильменский заповедник глазами «Рыцаря леса». Видео

Ильменский заповедник — один из старейших в России, он сыграл важную роль в истории науки. Здесь проводили свои исследования многочисленные учёные, а добытые в заповеднике минералы стали значимым вкладом в работу Марии Кюри. О том, как удается сохранять природу в первозданном виде и при этом влиять на экологическое сознание людей, поговорили с кандидатом биологических наук Александром Лагуновым, который более 35 лет работал научным сотрудником в заповеднике, а в 2020-м году был удостоен звания «Рыцарь леса».