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Ильменский заповедник глазами «Рыцаря леса». Видео

Заслуженный эколог России Александр Лагунов рассказывает об уникальных особенностях Ильменского заповедника.

Ильменский заповедник — один из старейших в России, он сыграл важную роль в истории науки. Здесь проводили свои исследования многочисленные учёные, а добытые в заповеднике минералы стали значимым вкладом в работу Марии Кюри. О том, как удается сохранять природу в первозданном виде и при этом влиять на экологическое сознание людей, поговорили с кандидатом биологических наук Александром Лагуновым, который более 35 лет работал научным сотрудником в заповеднике, а в 2020-м году был удостоен звания «Рыцарь леса».

Медиаэкспедиция «Южный Урал: от Бронзового века к будущему» от Новостей Mail победила в профессиональном конкурсе «Открываем Россию заново», который ежегодно проводится Высшей школой экономики при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей», программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» и Русского географического общества.

Видео: Анна Волченкова

Текст: Борис Разумовский

экология