В Калининграде открыли двустороннее движение по участку аллеи Смелых

На участке аллеи Смелых от улицы Карамзина до Южного обхода открыли двустороннее движение. Как передаёт корреспондент Калининград.Ru дорожники ещё работают на пересечении с Понартской.
Машины свободно перемещаются от улицы Карамзина до Южного обхода. В обратном направлении автомобили пока сворачивают на Понартскую. Сейчас на участке наносят разметку и обустраивают пешеходные ограждения.
Двустороннее движение аллеи Смелых от улицы Карамзина до Южного обхода в Калининграде планировали открыть в середине ноября. Однако также отмечали, что благодаря хорошим темпам работ, это могут сделать раньше.
Аллею Смелых планируют реконструировать в четыре этапа. Сейчас занимаются последним — от улицы Карамзина до Южного обхода. По контракту компании «Балтдормостстрой» получит 363 миллиона рублей.
В августе 2023 года власти приняли решение о выделении денег на вторую и третью очереди реконструкции — участки от Муромской до мясокомбината и от Муромской до Карамзина. Их максимальную стоимость оценили в 825,2 миллиона рублей.
В марте 2024 года администрация Калининграда нашла подрядчика для подготовки проекта второй очереди реконструкции. Документацию для проведения работ от Муромской до мясокомбината выполняет «Архстройпроект» за 16 миллионов рублей.