Конкурс для женщин-предпринимателей объявили в Иркутской области

В Иркутской области стартовала регистрация участников регионального этапа программы «Мама-предприниматель-2024». Подать заявку можно до 9 сентября, а вот обучение пройдет с 16 по 20 число этого же месяца. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве региона.
«Мама-предприниматель» — это ежегодная федеральная программа, где женщины с детьми или в декрете могут получить помощь, знания, поддержку и стартовый капитал для открытия собственного бизнеса. Обучение проводят в формате тренинг-интенсива. Там генерируют бизнес-идеи, просчитывают финансовые показатели и разрабатывают бизнес-план. После этого жюри оценивает экономическую обоснованность проектов, а также оригинальность и социальную значимость. В 2024 году женщинам, представившим лучшие проекты, дадут грант в размере 100 тысяч рублей и вручат ценные призы.
— Программа «Мама-предприниматель» становится все более востребованной. Только в прошлом году мы приняли пять тысяч заявок, участницами всех треков стали 3,5 тысячи женщин, объем грантовой поддержки приблизился к отметке 10 миллионов рублей, еще пять миллионов рублей было потрачено в рамках других инструментов поддержки, — отметила замминистра экономического развития РФ, инициатор программы Татьяна Илюшникова.
После регионального этапа, победительниц ждет федеральный. Финалистки получат возможность побывать на дополнительных тренингах и посоревноваться в борьбе за главный приз — грант на миллион рублей, на 500 и 250 тысяч.
В 2023 году выбрали 35 участниц, которые представили 21 проект. Победительницей стала Елена Крашенинникова с проектом «Сила масла». Теперь она открыла успешный бизнес и создает кунжутное, льняное, подсолнечное и еще семь других видов масла.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 27 августа в Братске и Братском районе массово проверят водителей.