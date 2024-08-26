Конкурс для женщин-предпринимателей объявили в Иркутской области

«Мама-предприниматель» — это ежегодная федеральная программа, где женщины с детьми или в декрете могут получить помощь, знания, поддержку и стартовый капитал для открытия собственного бизнеса. Обучение проводят в формате тренинг-интенсива. Там генерируют бизнес-идеи, просчитывают финансовые показатели и разрабатывают бизнес-план. После этого жюри оценивает экономическую обоснованность проектов, а также оригинальность и социальную значимость. В 2024 году женщинам, представившим лучшие проекты, дадут грант в размере 100 тысяч рублей и вручат ценные призы.