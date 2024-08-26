Приводят к развитию пауков: Ростовский ученый объяснил, почему происходит нашествие комаров-звонцов и чем это грозит

Жители Таганрога жалуются на очередное нашествие комаров-звонцов. С чем это связано и опасны ли эти насекомые для человека, в эфире радио «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» (на волне 89,8 FM) рассказал зоолог Сергей Дудкин.
«ИХ ВЕК НЕДОЛОГ».
По словам ученого, нашествие комаров-звонцов происходит в Таганроге не первый год. Речь идет о небольших зеленых комарах. Они появляются в прибрежных городах в сезон массового вылета и вызывают беспокойство у жителей.
— На самом деле комары-звонцы безопасны для человека, так как у них нет кровососущего аппарата. И век их совсем недолог. Взрослые особи находят пару, спариваются. После этого самочки летят к воде и откладывают яйца.
Основной цикл развития у этих насекомых происходит в воде. Личинки живут дольше, чем имаго — около года. Они хорошо известны рыбакам. Последние называют личинки мотылем.
ЛИЧИНКА РАЗВИВАЕТСЯ ГОД.
— Личинки питаются органическим веществом. И не только зооплактомном, мелкими простейшими, но и мертвым органическим веществом — детритом, который содержится в донных осадках. И чем больше накапливается мертвого органического вещества, тем больше мотыля.
Количество мертвого органического вещества зависит от степени загрязненности водоема. Чем больше в него поступает неочищенных стоков, коммунально-бытовых вод, тем больше детрита и, соответственно, личинок и комаров.
ЛИЧИНКИ — КОРМ ДЛЯ РЫБЫ, КОМАРЫ — ДЛЯ ПАУКОВ.
При этом личинки — это высокопитательный корм для мальков рыбы и взрослых особей.
— Почему тогда вылетает так много комаров? Потому что рыбы сейчас мало, и она не успевает употребить столько мотыля. Так что, нашествие звонцов связано не только с загрязнением водоемов, но и со снижением количества рыбного населения.
Кроме того, взрослые комары тоже являются кормом, но для пауков. Поэтому массовый вылет звонцов приводит к развитию этих членистоногих. А большое количество пауков и паутины, в свою очередь, не красит облик Таганрога.
Как изменить ситуацию? По словам зоолога, для этого нужно не только бороться с загрязнением водоемов, но и снижать промышленный промысел рыбы.