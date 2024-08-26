IOWA, Mirèle, «тима ищет свет» и другие выступили на фестивале «Антон тут рядом»

21 августа в Севкабель Порту в Санкт-Петербурге состоялся музыкальный благотворительный фестиваль «Антон тут рядом». В 2024-м мероприятие собрало шесть с половиной тысяч гостей (в том числе 300 с инвалидностью) и рекордные 11,3 миллиона рублей на работу одноименного фонда поддержки людей с аутизмом.
На двух сценах выступили такие артисты, как IOWA, «Обе Две», инклюзивный оркестр «Тут рядом» + Zoloto, «тима ищет свет», Mirèle, «элли на маковом поле», ISHOME, перформанс «о. Лебединое» танцевальной труппы «Антон тут рядом» + Паша Артемьев, Наша Таня и другие. При этом работала команда доступности: все песни переводились на русский жестовый язык, раздавались шумоподавляющие наушники.
Для меня очень важно, что я стала частью фестиваля и фонда «Антон тут рядом» — этих больших процессов, перманентных, неперестающих и неиссякаемых. Мне не пришлось ничего придумывать. Когда я писала песню из цитат студентов фонда, я просто их соединила, и получилась глубоко наполненная смыслом песня. «Что надо делать, чтобы быть счастливым? Просто хотеть».
Катя Иванчикова
солистка группы IOWA.
Кроме того, в лектории проводились обсуждения городской среды, доступности, инклюзии, рассказывались истории фонда и фестиваля.
Ранее стало известно, что 5 сентября Mary Gu Асия и ASAMMUELL дадут благотворительный концерт в поддержку собачьих приютов.