IOWA, Mirèle, «тима ищет свет» и другие выступили на фестивале «Антон тут рядом»

Для меня очень важно, что я стала частью фестиваля и фонда «Антон тут рядом» — этих больших процессов, перманентных, неперестающих и неиссякаемых. Мне не пришлось ничего придумывать. Когда я писала песню из цитат студентов фонда, я просто их соединила, и получилась глубоко наполненная смыслом песня. «Что надо делать, чтобы быть счастливым? Просто хотеть».