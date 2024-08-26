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В Севастополе восстановили подачу электричества

Свет вернули во все районы города-героя.

Источник: Комсомольская правда

В Севастополе удалось справиться с последствиями аварии на электросетях. Сейчас во всем городе есть свет. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Электроснабжение потребителей в Севастополе восстановлено в полном объеме», — написал Развожаев в своем Tg-канале.

Напомним, ранее КП-Крым сообщала, что из-за сбоя электричество пропало сразу в нескольких районах города и в поселках рядом с Севастополем. Отмечалось, что работы продлятся около двух часов. По факту, специалисты управились чуть больше, чем за час.

ЖКХ