В Севастополе восстановили подачу электричества

Напомним, ранее КП-Крым сообщала, что из-за сбоя электричество пропало сразу в нескольких районах города и в поселках рядом с Севастополем. Отмечалось, что работы продлятся около двух часов. По факту, специалисты управились чуть больше, чем за час.