В Севастополе восстановили подачу электричества

В Севастополе удалось справиться с последствиями аварии на электросетях. Сейчас во всем городе есть свет. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Электроснабжение потребителей в Севастополе восстановлено в полном объеме», — написал Развожаев в своем Tg-канале.
Напомним, ранее КП-Крым сообщала, что из-за сбоя электричество пропало сразу в нескольких районах города и в поселках рядом с Севастополем. Отмечалось, что работы продлятся около двух часов. По факту, специалисты управились чуть больше, чем за час.