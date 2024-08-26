Рейд среди работников строек провели в Ростовской области

На строящихся объектах Щепкинского сельского поселения Ростовской области проверили иностранцев и людей, оформивших российское гражданство. Рейд провели сотрудники трех ведомств: военного следственного управления СК России по ЮВО, МВД и военкомата Ростова-на-Дону.
В итоге были выявлены нарушения. В частности, семеро приезжих не соблюдали режим пребывания в стране (ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ), а еще одного человека поймали на подделке документов (ч. 5 ст. 327 УК РФ).
Кроме этого, из 75 мигрантов, уже принявших гражданство, 15 на момент проверки не находились на воинском учете. Этим людям вручили повестки в военкоматы.
— С ноября 2023 года в результате подобных мероприятий на воинский учет поставили около 400 натурализованных граждан, 55 из которых на контрактной основе вступили в ряды Вооруженных Сил России. Также контракты заключили 35 иностранных граждан, — отметили в пресс-службе военного следственного управления СК России по ЮВО.
Подобные рейды в Ростовской области будут продолжены.