Рейд среди работников строек провели в Ростовской области

— С ноября 2023 года в результате подобных мероприятий на воинский учет поставили около 400 натурализованных граждан, 55 из которых на контрактной основе вступили в ряды Вооруженных Сил России. Также контракты заключили 35 иностранных граждан, — отметили в пресс-службе военного следственного управления СК России по ЮВО.