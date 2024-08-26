Губернатор Игорь Кобзев рассказал о рабочей поездке в Казачинско-Ленский район

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в компании своих коллег посетил Казачинско-Ленский район. Он рассказал, что проехал по дорогам региона более двух тысяч километров. Он заезжал в Ангу, обратный путь проложили через Усть-Кут и Братск. Игорь Кобзев рассказал в социальных сетях, что оценил участки дорог и выделил некоторые, которые требуют к себе особого внимания.