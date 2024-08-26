Губернатор Игорь Кобзев рассказал о рабочей поездке в Казачинско-Ленский район

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в компании своих коллег посетил Казачинско-Ленский район. Он рассказал, что проехал по дорогам региона более двух тысяч километров. Он заезжал в Ангу, обратный путь проложили через Усть-Кут и Братск. Игорь Кобзев рассказал в социальных сетях, что оценил участки дорог и выделил некоторые, которые требуют к себе особого внимания.
В итоги поездки вошло то, что он поручил заместителю министра транспорта и дорожного хозяйства Виктору Цишковскому встретиться с коллегами и обсудить ход дорожных работ. Так же дал задание усилить контроль за качеством выполнения профилирующих работ на трассе Жигалово — Казачинское на отрезке Типуй — Окунайский и дороги Усть-Кут — Уоян от рабочего посёлка Магистрального до посёлка Окунайского.
— На встрече жители района отметили кадровый дефицит в медучреждениях. Увы, проблема актуальна для всей страны. Мы системно занимаемся её решением. В регионе инициированы меры поддержки студентам медпрофиля и медработникам. Поручил региональному министерству здравоохранения в сентябре организовать выезд в район специалистов взрослого и детского профилей из областных организаций для помощи коллегам, — написал Игорь Кобзев.
Также поговорили об обеспечении льготников твердым топливом. Было решено проработать утверждения тарифов для жителей района и рассмотреть возможность использовать погибшие деревья в качестве дров.
Также выяснилось, что жителей беспокоит состояние школ в селе Казачинском, в поселке Небель и в деревне Ключи. Вопрос о капительном ремонте поднимут, а позже планируют включить учреждения в государственную программу для субсидирования работ. Игорь Кобзев будет лично держать каждое поручение на контроле, и следить за исполнением.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской областной детской больнице начали капитальный ремонт одного из корпусов.