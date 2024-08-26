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Последние новости к вечеру 26 августа 2024 года

Подборка последних новостей к вечеру 26 августа 2024 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 26 августа — в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 26 августа 2024 года.

Минобороны рассказало о масштабном ударе по объектам на Украине

Российские военные поразили электроподстанции и газокомпрессорные станции в 12 регионах Украины, а также хранилища авиационных средств поражения. Удары привели к перебоям в электроснабжении и нарушили железнодорожные перевозки вооружения, сообщили в Минобороны.

Путин дал поручения по ситуации в приграничных областях

Владимир Путин утвердил перечень поручений для Белгородской, Брянской и Курской областей: финансирование территориальной обороны, компенсации ущерба предприятиям, поставка спецтранспорта, организация обучения детей, помощь пострадавшим, доступ к связи и подготовка к отопительному сезону.

Французская полиция раскрыла суть обвинений в отношении Павла Дурова

Основатель Telegram Павел Дуров все еще находится под стражей, передает Reuters. Ему предъявлены обвинения в отказе от сотрудничества по киберпреступлениям и по финансовым преступлениям.

ЧВК «Вагнер» объявила о неучастии в военной операции на Украине

ЧВК «Вагнер» заявила, что не участвует в военной операции на Украине, а действует только в Африке и Белоруссии. В Киеве считают, что Белоруссия наращивает силы у границы, включая бойцов ЧВК «Вагнер».

В России могут закрыться тысячи магазинов с канцтоварами

Производители канцелярских товаров сообщили премьер-министру Мишустину и министру финансов Силуанову о возможных убытках и закрытии магазинов из-за оптимизации налогов маркетплейсами и замены сотрудников на самозанятых, что угрожает сокращением рабочих мест.