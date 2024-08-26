Последние новости к вечеру 26 августа 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 26 августа 2024 года.
Минобороны рассказало о масштабном ударе по объектам на Украине
Российские военные поразили электроподстанции и газокомпрессорные станции в 12 регионах Украины, а также хранилища авиационных средств поражения. Удары привели к перебоям в электроснабжении и нарушили железнодорожные перевозки вооружения, сообщили в Минобороны.
Путин дал поручения по ситуации в приграничных областях
Владимир Путин утвердил перечень поручений для Белгородской, Брянской и Курской областей: финансирование территориальной обороны, компенсации ущерба предприятиям, поставка спецтранспорта, организация обучения детей, помощь пострадавшим, доступ к связи и подготовка к отопительному сезону.
Французская полиция раскрыла суть обвинений в отношении Павла Дурова
Основатель Telegram Павел Дуров все еще находится под стражей, передает Reuters. Ему предъявлены обвинения в отказе от сотрудничества по киберпреступлениям и по финансовым преступлениям.
ЧВК «Вагнер» объявила о неучастии в военной операции на Украине
ЧВК «Вагнер» заявила, что не участвует в военной операции на Украине, а действует только в Африке и Белоруссии. В Киеве считают, что Белоруссия наращивает силы у границы, включая бойцов ЧВК «Вагнер».
В России могут закрыться тысячи магазинов с канцтоварами
Производители канцелярских товаров сообщили премьер-министру Мишустину и министру финансов Силуанову о возможных убытках и закрытии магазинов из-за оптимизации налогов маркетплейсами и замены сотрудников на самозанятых, что угрожает сокращением рабочих мест.