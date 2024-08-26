«Вагнер» сообщил о своем неучастии в СВО

Там пообещали, что если вернутся на СВО, то отдельно сообщат об этом. Тем временем ЧВК продолжает вербовать добровольцев, но только на «дальние направления». В августе организация объявила самый масштабный набор в своей истории для борьбы с международным терроризмом в Африке. При этом в рекламе вакансий подчеркивается, что за террористами стоят Украина и страны Запада, которым надо «отомстить».