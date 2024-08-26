Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 27 августа

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 27 августа 2024 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Чичерина, 34-А, 36-В — с 09.30 до 20.00.
Отключение газоснабжения:
— Северная, 7 — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Российская, 44, 58, 60; Лобкова, 35, 36, 38, 40 — с 08.00 до 17.00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Комсомольский пр. 32-А (подъезды 1−6); Красного Урала, 5 — с 09.00 до 17.00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Новороссийская, 65-Б (подъезды 1−4); Цимлянская, 9-А (подъезды 1, 2) — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Ю. Бульвар, 1, 2, 3, 6; Ш. Руставели, 2-Б — с 08.00 до 18.00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— П. Калмыкова, 2, 7-Б (подъезды 3, 4); Липецкая, 29 — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Хлебозаводская, 2, 4, 6; Аносова, 4, 6; Сталеваров, 39, 41, 43 — с 08.00 до 18.00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— пос. Новосинеглазово: Советская, 28 (подъезд 3) — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Сулимова, 64−84; Волгоградская, 1−22; Кировоградская, 2−20; Ленинградская; Тарасова, 2−34; пер. Бульдозерный; Омская, 47, 49 — с 08.00 до 17.00;
— п. Смолино: ч/с: Западная, 1−7, Казачья, 2−12 — с 08.00 до.18.00;
— ч/с: Иртышская, 3−34; Карпинского, 47−42; Пятигорская, 40−62; Связи, 12−26; Архангельская, 1−10; Камышовая, 13−66; Садоводческая, 1−14 — с 08.00 до 20.00;
— ч/с: Оренбургская, 1−30; Карагандинская, 3−36; пер. Круглый, 1−10 — с 08.00 до 18.00;
— ч/с: Московская, 20−33; Троицкая, 18−39; Ломоносова, 27−38; Шаумяна, 25−38; Салтыкова, 31−48; Сосновская, 23−40; Профинтерна, 26; Гоголя, 53 — с 08.00 до 18.00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Горького, 10, 10-А; Ловина, 5 — с 09.00 до 15.00.
Отключение электроэнергии:
— Танкистов, 62 — с 08.30 до 17.00;
— ч/с Вязовая, 34−62; Томская, 31−54; пер. 3-й Томский «ЧГЭС» — с 08.30 до 17.00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Плановые работы не проводятся.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Плановые работы не проводятся.