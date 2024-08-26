Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 27 августа

— ч/с: Сулимова, 64−84; Волгоградская, 1−22; Кировоградская, 2−20; Ленинградская; Тарасова, 2−34; пер. Бульдозерный; Омская, 47, 49 — с 08.00 до 17.00;

— п. Смолино: ч/с: Западная, 1−7, Казачья, 2−12 — с 08.00 до.18.00;

— ч/с: Иртышская, 3−34; Карпинского, 47−42; Пятигорская, 40−62; Связи, 12−26; Архангельская, 1−10; Камышовая, 13−66; Садоводческая, 1−14 — с 08.00 до 20.00;

— ч/с: Оренбургская, 1−30; Карагандинская, 3−36; пер. Круглый, 1−10 — с 08.00 до 18.00;

— ч/с: Московская, 20−33; Троицкая, 18−39; Ломоносова, 27−38; Шаумяна, 25−38; Салтыкова, 31−48; Сосновская, 23−40; Профинтерна, 26; Гоголя, 53 — с 08.00 до 18.00.