Думали, что сильно устает из-за учебы: У подростка из Ростовской области нашли онкологию после жалобы на сыпь

А потом наступили летние каникулы. Илья, который всегда был активным и непоседливым, шумной беготне с друзьями предпочитал спокойные прогулки. А однажды пожаловался на подозрительную сыпь под мышкой. Екатерина начала обрабатывать эту область мазью, которая всегда помогала.