Думали, что сильно устает из-за учебы: У подростка из Ростовской области нашли онкологию после жалобы на сыпь

13-летний Илья Шкодин из Шахт Ростовской области — единственный ребенок в семье. По словам мамы Екатерины, сын рос здоровым ребенком. Если и болел, то «сезонными» вирусами. Но эти летние каникулы перевернули жизнь мальчика и его близких с ног на голову. У диагностировали рак…
ЗИМОЙ БОЛЕЛ АНГИНОЙ.
По словам 43-летней мамы Екатерины, Илья, как и многие мальчишки в его возрасте, увлекается компьютерными играми. С гордостью показывает родителям дневник. Еще бы! Там одни «четверки» и «пятерки».
В прошлом году из обычной школы Илья перешел в кадетское училище. Возможно, на решение мальчика повлияло то, что его отец принимает участие в спецоперации.
— Мужа мобилизовали в 2022 году. Для Ильи это было огромным стрессом. Очень переживал за папу. Слава Богу, ранения у мужа хоть и были, но не серьезные.
Жизнь шла своим чередом. Илья делал успехи в кадетском корпусе. Благодаря хорошему слуху и старательности ученика взяли в барабанщики. Вот только после новогодних праздников мама обратила внимание на то, что сын стал сильно уставать.
— Он приезжал домой на выходные. И в субботу, и в воскресенье спал днем. Я объясняла это тем, что ребенок сильно устает во время учебы.
А еще этой зимой подростка, как никогда, беспокоила ангина. Но, опять же, и мама, и врач поликлиники ссылались на то, что школьник постоянно находится в детском коллективе.
— Думали, что заразился от кого-то. Тем более, что другие мальчишки тоже болели.
«ОТ РЕЗУЛЬТАТА АНАЛИЗА ПРИШЛА В ШОК».
А потом наступили летние каникулы. Илья, который всегда был активным и непоседливым, шумной беготне с друзьями предпочитал спокойные прогулки. А однажды пожаловался на подозрительную сыпь под мышкой. Екатерина начала обрабатывать эту область мазью, которая всегда помогала.
Но через пару дней там, где была сыпь, образовалась шишка, напоминающая воспаленный лимфоузел.
— Мы тут же пошли к детскому хирургу. Он вскрыл воспаленный очаг, промыл, сделал перевязку. Я настояла на сдаче крови. От результата анализа пришла в шок: уровень тромбоцитов был 30 при норме 170.
Вскоре мальчика по «скорой» уже везли в ростовскую больницу. Медики поставили диагноз — острый миелобластный лейкоз, то есть рак крови. Как только в диалоге с врачом прозвучало слово «лейкоз», Екатерина предложила ему выйти из палаты. Не хотела пугать ребенка.
— Но он же уже взрослый. Я поговорила с врачом, вернулась в палату. А Илья уже в интернете читает об этом заболевании.
Екатерина сама не знает, откуда в тот момент она нашла в себе силы не зарыдать и взять себя в руки.
-У Ильи текли слезы. А я сказала: «Ничего. Мы справимся».
ВПЕРЕДИ — ДОЛГИЙ ПУТЬ К ВЫЗДОРОВЛЕНИЮ.
Из Ростова подростка по квоте направили на лечение в Москву, в НИИ Блохина. По словам матери Ильи, лечение предстоит долгое и сложное. Сейчас мальчик прошел первый курс «химии». Лекарство стоит очень дорого — около трех миллионов рублей. Поэтому родители обратились за помощью в благотворительный фонд «Линия жизни».
— Очень многие откликнулись на нашу беду. И друзья, и родственники, и кадетский корпус, и сослуживцы мужа.
Екатерина до последнего не беспокоила супруга. Пока не было точного диагноза, говорила мужу, что сын немного приболел. Рассказала, когда прозвучало страшное слово — лейкоз. После этого разговора мужчина взял отпуск, чтобы в этот непростой период быть с женой и ребенком.
— Впереди у сына — долгий путь к выздоровлению. Предстоит несколько химиотерапий, трансплантация костного мозга. Но мы с мужем точно знаем — наша семья справится с этим испытанием. Иначе быть и не может.