Джехен из NCT 127 выпустил дебютный сольный альбом J

Участник K-pop-коллектива NCT 127 Джехен представил первую сольную пластинку под названием J.
В релиз вошло восемь треков, в том числе уже знакомые слушателям песни Dandelion и Roses.
Артист также поделился нуарным клипом на заглавный R&B-фанк-сингл Smoke. По сюжету Джехен прячется в отеле от некой преследующей его сущности. Кроме того, в ролике много сцен с хореографией, отличающейся от основной истории по цветовой палитре.
В прошлом месяце NCT 127 выпустили шестой студийник WALK. Про разделенную на шесть саб-юнитов группу NCT мы также рассказывали в отдельном материале.