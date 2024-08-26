Джехен из NCT 127 выпустил дебютный сольный альбом J

Артист также поделился нуарным клипом на заглавный R&B-фанк-сингл Smoke. По сюжету Джехен прячется в отеле от некой преследующей его сущности. Кроме того, в ролике много сцен с хореографией, отличающейся от основной истории по цветовой палитре.