Выбросивший из окна жену и сына москвич Липатов вышел из комы

Mk.ru уточняет, что Липатов был хорошим семьянином, с женой никогда не ругался, совместный ребенок был для супругов долгожданным. Мальчика воспитывали по новейшим методикам, родители в его присутствии никогда не выясняли отношений и не повышали голос. При этом в апреле 2024-го Милена обратилась за помощью к психотерапевту, по какой причине — она не рассказала даже родственникам.