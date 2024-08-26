В Пролетарске отменили празднование Дня города

В Пролетарске и Пролетарском районе отменили мероприятия по случаю Дня города и юбилею муниципалитета. Об этом сообщили на сайте районной администрации.
— В связи со сложившейся ситуацией в районе празднование Дня города и 100-летия Пролетарского района отменено. Просим отнестись с пониманием, — говорится в сообщении.
Напомним, что губернатор Ростовской области для безопасности жителей региона отменил все массовые мероприятия, которые должны были пройти на открытом воздухе. Отметим, что в Ростове-на-Дону гулянья в честь Дня города также отменили.