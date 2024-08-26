В Ростове-на-Дону восемь школ и лицеев попали в рейтинг лучших по России

Восемь ростовских школ и лицеев попали в рейтинг лучших по России. Список образовательных учреждений подготовили специалисты рейтингового агентства RAEX.
Отметим, что в прошлом году в этот рейтинг попали три учебных заведения донской столицы. А в текущем году в списки попали лицей КЭО, учебно-научный центр ЮФУ, лицей № 33, школа № 53, гимназия № 45, лицей ЮФУ, классический лицей № 1. В рейтинг также включили таганрогский лицей № 4.
При составлении рейтинга аналитики учитывали число выпускников, которые поступили после школы в университеты на очную форму обучения и на бюджет.