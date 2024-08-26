В Таганроге после вмешательства прокуратуры инвалид получил жилье. Об этом сообщили в региональном ведомстве 26 августа.
Согласно опубликованной информации, мужчина страдает тяжелой формой хронического заболевания. Он был включен в список внеочередного предоставления жилья по договору соцнайма, но длительное время им не обеспечен.
— В защиту его прав прокуратура направила в суд исковое заявление об обязании городской администрации устранить выявленные нарушения, — говорится в сообщении ведомства.
Сейчас мужчина обеспечен жильем.