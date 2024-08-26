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В Таганроге после вмешательства прокуратуры инвалид получил жилье

Житель Таганрога добился получения жилья после вмешательства прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге после вмешательства прокуратуры инвалид получил жилье. Об этом сообщили в региональном ведомстве 26 августа.

Согласно опубликованной информации, мужчина страдает тяжелой формой хронического заболевания. Он был включен в список внеочередного предоставления жилья по договору соцнайма, но длительное время им не обеспечен.

— В защиту его прав прокуратура направила в суд исковое заявление об обязании городской администрации устранить выявленные нарушения, — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас мужчина обеспечен жильем.