Суд вновь оставил без движения иск о разводе Бакальчуков

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Савеловский суд Москвы продлил оставление без движения иска основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук о расторжении брака с мужем Владиславом, сообщили РИА Новости в суде.
«Судом вынесено определение о продлении оставления без движения», — сказал собеседник агентства.
Такое постановление могло быть вынесено по ходатайству одной из сторон, попросившей дать больше времени на устранение препятствий для принятия иска.
Ранее Бакальчук подала иск о расторжении брака супругов, имеющих детей, к Владиславу Бакальчуку. Иск был оставлен без движения, однако причина этого не разглашалась.