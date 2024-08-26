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Суд вновь оставил без движения иск о разводе Бакальчуков

Суд продлил оставление без движения иска основательницы Wildberries Бакальчук.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Савеловский суд Москвы продлил оставление без движения иска основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук о расторжении брака с мужем Владиславом, сообщили РИА Новости в суде.

«Судом вынесено определение о продлении оставления без движения», — сказал собеседник агентства.

Такое постановление могло быть вынесено по ходатайству одной из сторон, попросившей дать больше времени на устранение препятствий для принятия иска.

Ранее Бакальчук подала иск о расторжении брака супругов, имеющих детей, к Владиславу Бакальчуку. Иск был оставлен без движения, однако причина этого не разглашалась.