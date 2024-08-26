Сюрприз перед 1 сентября: Как волонтер удивил семью ростовской студентки, которая пропала в Дагестане

Почти семь месяцев продолжаются поиски студентки из Ростова, пропавшей в Каспийске. Анна Цомартова в составе городской сборной выступала там на состязаниях по тайскому боксу. 10 февраля, после боя на ринге, девушка пошла к морю. Ее путь зафиксировали камеры наблюдения. След Анны обрывается на территории ведомственного санатория, расположенного на пляже.
Там спортсменка попала на камеры. Судя по кадрам, студентка третьего курса РЮИ МВД гуляет и дышит воздухом. Съемка длится около сорока минут. Что произошло потом, до сих пор неизвестно. Запись стала неразборчивой, когда на улице стемнела.
«МЫ НИЧЕГО НЕ ИСКЛЮЧАЕМ».
Сейчас расследованием дела об исчезновении Анны занялся центральный аппарат СК. Родители верят, что «федералы» докопаются до сути.
— Мы ничего не исключаем. Ни того, что ее могли похитить для замужества, ни того, что исчезновение Анны связано с какой-то криминальной историей, — рассказывает Диана Цомартова «КП — Ростов-на-Дону».
История Цомартовых не оставила равнодушными многих. Сначала волонтеры вместе с родителями пропавшей прочесывали территорию возле дворца спорта и ведомственного санатория поблизости. Сейчас — продолжают расклеивать объявления и распространять сообщения о поисках девушки.
Среди людей, которые откликнулись на беду Цомартовых, — волонтер из Осетии Сослан. Анну он видел только на фотографиях, когда вместе с другими добровольцами искал ее в Каспийске. Однако переживает за пропавшую девушку и ее семью как за родных людей.
ПРЕДЛАГАЛ ПРОДАТЬ МАШИНУ И УЧАСТОК.
— Это удивительный человек. Он искренне волнуется за Анечку. Когда наша семья объявила вознаграждение в пять миллионов рублей за информацию о дочери, Сослан сказал, что продаст участок и машину, а деньги отдаст нам. Конечно, мы категорически отказались. Но его порыв удивил и тронул нас до глубины души.
С тех пор волонтер поддерживает близких Анны и пытается хоть чем-то порадовать их в такое непростое время. Так, в апреле, на 22-летие девушки, он прислал ее матери Диане букет цветов — 101 розу.
— Так он поздравил Анечку с днем рождения.
Перед новым учебным годом Сослан снова приготовил для Цомартовых сюрприз.
— В этом году младшая дочь идет во второй класс. Так вот, он купил ей шикарную форму к первому сентября.
Когда Диана позвонила волонтеру, чтобы поблагодарить, тот лишь ответил: «Когда Анечка вернется, свожу ее по всем магазинам. И куплю все, что она захочет!».
«АНЕЧКА, ЭТО ТЫ?».
Переживают за студентку из Ростова и сотни других людей. Сейчас на группу о поисках Анны подписано больше 20 тысяч человек. Когда родители заходят в соцсети дочери, то сразу получают сотни сообщений.
— Люди видят, что ее страница онлайн, и сразу спрашивают: «Анечка, это ты?», «Аня, ты нашлась?».
Отец и мать студентки мечтают только об одном, чтобы на эти вопросы смогла утвердительно ответить сама Аня. Цомартовы верят, что когда-нибудь это случится.