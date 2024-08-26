Сюрприз перед 1 сентября: Как волонтер удивил семью ростовской студентки, которая пропала в Дагестане

— Это удивительный человек. Он искренне волнуется за Анечку. Когда наша семья объявила вознаграждение в пять миллионов рублей за информацию о дочери, Сослан сказал, что продаст участок и машину, а деньги отдаст нам. Конечно, мы категорически отказались. Но его порыв удивил и тронул нас до глубины души.