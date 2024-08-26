Рособрнадзор собрал идеи по усовершенствованию выпускных испытаний

Ведомство укажет, «какие изменения в ГИА могут быть приняты быстро, а какие не будут приняты по некоторым причинам в обозримом будущем». Отметим, есть пример, когда предложение, отклоняемое ведомством из года в год, было принято и введено в очень сжатые сроки: так произошло с возможностью оперативно пересдать ЕГЭ, о чем школьники и родители безуспешно просили ведомство. В феврале 2024 года с такой идеей выступил Владимир Путин, и Рособрнадзор реализовал ее уже к лету. Теперь ведомство получило в том числе и предложения по совершенствованию пересдачи.