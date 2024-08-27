Роман Карманов: Президентские гранты помогли изменить жизнь тысяч творческих людей

Роман Карманов: такой задачи мы перед собой не ставим, но много объясняем, что каждый, кто обещает вам «гарантированный результат» в получении гранта, — это жулик. Часть из них мы уже знаем и принимаем меры к тому, чтобы исключить проекты с их участием. Я много езжу по регионам и на всех встречах говорю: не нужно пользоваться советами и помощью грантрайтеров, потому что самые плохие заявки, которые я читал в жизни, были подготовлены ими. Никто, кроме обладателя идеи и его команды единомышленников, не сможет лучше оформить заявку, в этом я убежден.