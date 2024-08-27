Роман Карманов: Президентские гранты помогли изменить жизнь тысяч творческих людей

Более 8 тысяч проектов в сфере культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий уже получили президентские гранты на развитие. Это позволило поддержать команды во всех без исключения регионах страны, многие из которых стали знаковыми для своих территорий и их жителей. О том, кто может рассчитывать на получение грантов, сложно ли это сделать и какие идеи получают поддержку, а каких не хватает, рассказал на «Деловом завтраке» в «Российской газете» генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) Роман Карманов.
Роман Владимирович, фонд четвертый год ведет грантовую поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Сколько проектов за это время было поддержано?
Роман Карманов: За это время фонд поддержал 8391 проект из всех 89 регионов, включая новые, более чем на 30 млрд рублей. Благодаря решению президента, который в 2021 году своим указом создал ПФКИ, огромное число людей, которые обладали творческими задумками, получили возможность их реализовать. Для того чтобы это сделать, сотрудники фонда и независимые эксперты проделали большую работу, рассмотрев свыше 75 тысяч проектов. Всего же в электронной системе ПФКИ уже свыше 165 тысяч зарегистрированных пользователей.
Запрос на поддержку высокий. На самый первый конкурс, который мы проводили в 2021 году, было подано больше 12 тысяч заявок на 84 млрд рублей. Сейчас в среднем на один конкурс подается 10−11 тысяч заявок на 35−40 млрд рублей.
Какое финансирование выделяется для поддержки проектов?
Роман Карманов: Творческие команды ежегодно могут рассчитывать на 10 млрд рублей государственной поддержки. Плюс к этому достаточно регулярно фонд объявляет специальные конкурсы, поэтому я рекомендую подписываться на наши социальные сети, чтобы всегда быть в курсе и не упустить возможность реализовать свою мечту.
Как менялись условия грантового конкурса за эти годы? От чего было решено отказаться, а что, наоборот, добавить?
Роман Карманов: Условия достаточно стабильные, что создает ощущение уверенности у творческих людей. За три года люди привыкли к тому, что положение о конкурсе практически не меняется. В 2022 году к восьми тематическим направлениям добавилось девятое — «Мы вместе», оно направлено на интеграцию жителей новых регионов в общее историко-культурное пространство страны. Кроме того, в первой версии конкурса поддержку могли получить муниципальные учреждения, включая казенные. Со второго конкурса от поддержки казенных учреждений пришлось отказаться. Сейчас гранты могут получить муниципальные учреждения, за исключением казенных, некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели и бизнес. Кроме того, в 2022—2023 годах мы провели пять дополнительных конкурсов, посвященных СВО и направленных на противодействие попыткам отмены русской культуры.
Суммы финансирования не меняются, а проекты дорожают?
Роман Карманов: Суммы финансирования не меняются, зато растет софинансирование проектов. В конкурсе, итоги которого мы подвели в июне, софинансирование составило 102%, то есть на один государственный рубль команды предложили свой, «партнерский». За счет этого удается держать количество проектов примерно на одном уровне, несмотря на то, что и оборудование дорожает, и сами проекты становятся более масштабными и, как следствие, дорогими.
За три года появились команды, которые набрались опыта и из небольших проектов смогли вырастить знаковые мероприятия. Вот только что, например, в Петербурге завершился джазовый фестиваль «Белые ночи в Купчино». Когда он начинался, на него собиралось полторы-две тысячи людей, сейчас — 45 тысяч. При этом команда кардинально перевернула представления жителей о своем районе, улучшила его образ, создала новую яркую точку притяжения для жителей города и туристов. Проектов, создающих такие эффекты, у нас много.
Каким направлениям фонд сейчас отдает приоритет? Насколько поступающие заявки соответствуют целям и задачам фонда?
Роман Карманов: Целям и задачам фонда соответствуют все заявки без исключения. Актуальность и общественная значимость, уникальность, соответствие тематическим направлениям — это критерии, которым проект должен обязательно соответствовать. И, конечно, все проекты работают на сохранение и укрепление нашего культурного кода, соответствуют национальным целям, отражают наши традиционные ценности.
Люди, которые идут на конкурс, понимают, что они подают заявки в Президентский Фонд культурных инициатив. На афише будет знак качества — логотип фонда, и все команды понимают, что это высокая ответственность.
Сейчас проводится отбор проектов?
Роман Карманов: Да, до 10 сентября идет прием заявок. Это первый конкурс 2025 года. Его результаты станут известны в 20-х числах декабря, а деньги будут перечислены примерно в конце января. Как только мы подведем итоги, будет объявлен второй конкурс 2025 года. Это постоянный процесс, и люди могут планировать свою деятельность надолго.
Как рассматриваются заявки и принимается решение о выделении грантов?
Роман Карманов: После того как вы нажали кнопку «отправить», заявка начинает длинный путь. Сначала проходит валидация, то есть проверка документов на соответствие положению о конкурсе. Затем, после допуска к экспертизе, заявка попадает к двум независимым экспертам, которые живут в разных городах страны. Эксперты независимо друг от друга оценивают каждую заявку по десяти критериям. Кстати, о сбалансированности экспертизы говорит тот факт, что оценки, как правило, с небольшой разницей совпадают. После завершения оценочной кампании формируется единый «длинный список» претендентов, который уже направляется на рассмотрение Экспертного совета. В финале результаты утверждает Координационный комитет, и только после этого мы публикуем результаты. На всем протяжении этого пути руководство фонда не имеет ни малейшей возможности повлиять на результат.
Даже вы не можете вмешаться в этот процесс?
Роман Карманов: К счастью, нет, система устроена таким образом, что любое вмешательство исключено. Задача фонда — максимально эффективно организовать все процессы, чтобы и заявителям, и экспертам, и грантополучателям было просто и удобно пройти весь путь от подачи заявки до реализации проекта. В этой части мы стараемся постоянно совершенствоваться, например, сейчас работаем над внедрением искусственного интеллекта в работу экспертов, в работу с нашими заявителями.
Приходилось ли вам хоть раз поймать за руку мошенника, который предлагает услуги по получению грантов?
Роман Карманов: такой задачи мы перед собой не ставим, но много объясняем, что каждый, кто обещает вам «гарантированный результат» в получении гранта, — это жулик. Часть из них мы уже знаем и принимаем меры к тому, чтобы исключить проекты с их участием. Я много езжу по регионам и на всех встречах говорю: не нужно пользоваться советами и помощью грантрайтеров, потому что самые плохие заявки, которые я читал в жизни, были подготовлены ими. Никто, кроме обладателя идеи и его команды единомышленников, не сможет лучше оформить заявку, в этом я убежден.
Как вы сами помогаете подготовить заявки?
Роман Карманов: Когда мы только объявили первый конкурс, был ажиотаж. Потом люди попробовали и поняли, что получить грант — это не просто «прибежал и забрал», а нужно готовиться. Команда должна провести большую работу: подготовить документы, оформить проект, разработать презентацию, привести аргументацию, договориться с партнерами. Вся предоставленная информация должна убедить эксперта, что вы способны справиться с проектом и на достойном уровне. Еще раз подчеркну, что оценка ведется дистанционно, прямого контакта между заявителем и экспертом нет, поэтому качество заявки так важно.
Мы постоянно проводим образовательные мероприятия, прокачиваем творческих людей, отвечаем на их вопросы. И мы довольно сильно за время своей работы подняли проектную культуру в творческом сообществе. Охват аудитории наших очно-заочных встреч — больше миллиона человек. Я уже не говорю об эфирах, которые просмотрены сотни тысяч раз.
У вас есть сеть региональных офисов?
Роман Карманов: Сейчас у нас 15 проектных офисов. И все они — это инициатива регионов. Президентский фонд культурных инициатив занимается обучением их сотрудников и сопровождением.
Сначала мы ездили по регионам сами, потом организовали обучение для представителей всех регионов в креативно-образовательном центре. И в какой-то момент регионы вышли с инициативой, попросили организовать проектные офисы у них на территории. Первый мы открыли в Луганске, следующий в Нижнем Новгороде, далее еще в 13 регионах. В этом году проектные офисы откроются в Хабаровске, на Сахалине, в Орле и Воронеже. До конца года их будет 20. Они очень разные. Есть, например, проектный офис в Новосибирске с собственным кинотеатром.
Проектные офисы сами по себе становятся точками притяжения для креативных людей. Они знают, что придут в проектный офис и найдут понимание, поддержку, обучение, узнают примеры проектов. Это тоже работает на формирование креативного сообщества.
У вас есть подкаст на Первом канале. Кто выбирает для него героев — вы или канал?
Роман Карманов: Это дорога со встречным движением. Мы предлагаем героев, Первый канал предлагает героев. Это совместная работа. Мы стараемся показать людей, которые оказали влияние на креативную индустрию, и тех людей, которые будут влиять на развитие креативных индустрий в будущем.
Какие знаковые проекты, которые сегодня знают, были поддержаны вами?
Роман Карманов: Они есть во всех регионах. В Петербурге, например, фестиваль «Страна света», он проходит ежегодно. В Нижнем Новгороде прямо сейчас проходит мультимедийная выставка «Великолепный “Эрмитаж”. Эта команда получила средства на развитие своего направления, связанного с мультимедийными, световыми технологиями. Получилось бы у них создать то же самое без денег? Сомневаюсь. На слуху множество проектов — “Дорога на Ялту”, “Русский Азов”, “НАТО: Хроника жестокости”, “Елки России”, “Родники”, радиостанция “Гордость” — их множество, вся информация находится у нас на сайте в открытом доступе.
Как реализация проектов помогает развитию туризма?
Роман Карманов: Многие мероприятия являются точками притяжения. «Великолепный Эрмитаж» в Нижнем Новгороде — это повод для человека поехать в этот город. На «Страну света» в Санкт-Петербург тоже много людей приезжает. Хотя это зима, конец года, не самое туристическое время. «Роза Хутор. Классика», которая только что отгремела в Сочи, тоже работает на то, чтобы люди туда приезжали.
Самое главное, чтобы проекты получали дальнейшее развитие и помощь. Для примера, есть группа «Мечталет» в Хабаровском крае, которая развивают анимацию. Сначала у них хорошо пошли мультфильмы про рюкзачки, потом школа детской анимации, потом фестиваль «Анимур» появился, на который приезжают более 90 стран мира. Сейчас они задумали создание креативного индустриального кластера. Недавно к ним приезжал наш президент, Владимир Владимирович Путин. Творческих людей необходимо поддерживать не только экономически, но и постоянно давая им понять, что их идеи и мечты востребованы. Тогда они меняют среду вокруг себя, которая работает и на удержание населения, и на развитие креативной экономики.
Принят закон о креативных индустриях. Он еще не вступил в силу. Как вы его оцениваете?
Роман Карманов: У него есть одна очень важная миссия — он вывел креативную индустрию из тени, дал понять творческим людям, что они важны, они существуют и могут рассчитывать на поддержку. Отдача от этого закона не заставит себя ждать. Кроме того, принятие закона — это однозначный сигнал в регионы: креативной экономике быть, ее развитию необходимо уделять внимание. До этого относились очень по-разному. Где-то уже приняли свои внутренние законы — в Якутии, Ханты-Мансийске. Где-то еще относятся с недоумением: зачем все это надо? И надо ли? Сейчас закон принят, и этой проблемы не будет. Мы надеемся, что это даст толчок развитию креативной индустрии на местном уровне.
Москва и Санкт-Петербург до сих пор остаются культурными столицами России? Или появляются новые?
Роман Карманов: В этом году, как мы знаем, звание «Культурная столица» получил Нижний Новгород, который очень много сделал для развития этой сферы. В следующем — Грозный. Культурными столицами постепенно становятся очень многие регионы. Я только что приехал с Сахалина, где еженедельно проходят культурные мероприятия, в том числе федерального масштаба. Открылось шесть художественных галерей. Есть регионы, которые активно развиваются. К примеру, Республика Мордовия, Пермский, Хабаровский края, Челябинская область. Это, конечно, заслуга министерства культуры, глав регионов, и мы помогаем. Главы ряда регионов уделяют просто колоссальное внимание развитию культуры. Все понимают, что для людей это очень важно, особенно для молодежи. Где бурно развивается креативная экономика, замедляется отток населения, возникают новые точки притяжения, растет малый и средний бизнес.
Из каких регионов больше всего поступает заявок?
Роман Карманов: Есть лидеры по числу заявок: это Республики Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, такие города, как Нижний Новгород, Белгород, Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская, Новосибирская, Свердловская области. Но по количеству заявок на четвертом месте, например, Белгородская область, которая подала за все время 3957 заявок. В среднем регион подает 100 заявок на конкурс, а они в первый же конкурс подали 500, и до сих пор, вопреки всем сложным обстоятельствам, сохраняют этот темп. В Белгороде очень сильная команда. Пользуясь случаем, хочу отметить команды Донецка и Курска, здесь энергия культурных и творческих проектов помогает людям сохранить оптимизм и веру в победу.
Как поддерживаются четыре новых региона?
Роман Карманов: С творческими командами новых регионов ведется большая работа: открыт проектный офис, проводятся обучение на местах и онлайн-марафоны. Сейчас поддержано и реализуется 50 проектов, поданных непосредственно от заявителей из новых регионов: это гастроли оркестров в регионы и мультипликационные фильмы, концерты, конкурсы и выставки, аудиоспектакли. Есть и проекты, созданные для жителей новых субъектов России, поданные от других регионов, — таких сейчас 732 на общую сумму свыше 5,3 млрд рублей.
Кроме того, в прошлом году фондом и коммерческими партнерами реализован первый блок программы адресной поддержки для учреждений культуры и спорта новых регионов. Закуплены и доставлены инвентарь, костюмы, музыкальные инструменты, транспорт, сделан ремонт и установлены спортивные площадки в более чем 2000 учреждениях на общую сумму свыше 2,5 млрд рублей.
Каких заявок поступает больше?
Роман Карманов: На первом месте образовательные и наставнические проекты. На втором — фестивали, форумы, премии. Нам задают много вопросов: где наши новые артисты, новые певцы? Невозможно таких людей найти, если не будет мероприятий, на которых эти люди смогут себя проявить. Мы уже видим успехи в этом направлении, и они связаны именно с тем, что проводится большая отборочная и образовательная работа. Убежден, что именно сейчас формируется наша новая музыкальная среда, которая идет на замену старой, показавшей себя не лучшим образом. Это касается и музыки, и литературы, и театра, всех сфер творческий жизни. Мы должны максимально этому процессу помогать.
Какие бы вы назвали классические ошибки заявителей?
Роман Карманов: Сам по себе миф о том, что получить грант тяжело, появился из-за того, что некоторые люди склонны откладывать важные вещи на последний момент. Часть проектов подается в последний день — это и есть главная ошибка, потому что именно в этой обстановке возникают противоречия, нет времени собрать информацию, банально теряются документы и происходит много всего, от чего люди испытывают стресс и потом стремятся поделиться пережитым. Если готовить проект полтора-два месяца, то все можно сделать в нормальном спокойном режиме, как, собственно, и поступают победители. По-другому и быть не может, ведь речь о государственных деньгах.
Что чаще всего забывают сделать? Объяснить цифры бюджета, рассказать о команде и поделиться тем, кто и чем поддержит проект. Все перечисленное — это тоже обязательные критерии, поэтому отсутствие любого из них может привести к тому, что проект не будет поддержан.
Есть ли команды, которые плохо себя зарекомендовали, взяли грант и не реализовали идею, не отчитываются о потраченных средствах или делают это не вовремя? Как вы поступаете с ними?
Роман Карманов: У нас, на самом деле, очень мало недобросовестных людей — если такие случаи и возникают, они, как правило, носят вынужденный или чрезвычайный характер. Одним из предохранителей является высокая конкуренция при отборе. Один из десяти, это серьезная конкуренция, при которой выбираются действительно сильные проекты, и мы понимаем, кто входит в состав команды, кто лидер, на что пойдут деньги. Фонд учитывает обстоятельства грантополучателя, если они обоснованы. Отчетность — это процесс, в котором две стороны, которые, к счастью, относятся друг к другу добросовестно.
Многим ли командам удается сделать свои проекты коммерчески успешными?
Роман Карманов: Одна из задач фонда — запуск проектов. Если у команды получилось создать проект, за который люди готовы платить деньги, это, безусловно, плюс — это гарантия его долговечности. В грантовый период необходимо, чтобы все эти деньги шли на организацию тех мероприятий, которые фондом поддержаны.
Могут ли СМИ получать гранты?
Роман Карманов: Для СМИ это хорошая возможность реализации проектов, необходимость которых продиктована их аудиторией. Для этого нужно понимать потребности, изучать проблемы тех людей, для которых СМИ работают.
Какие именно СМИ могут участвовать в конкурсе?
Роман Карманов: Не могут участвовать государственные, а муниципальные могут: муниципально-унитарные предприятия, фонды, автономные некоммерческие организации.
Звезды тоже обращаются за грантами. С ними сложнее работать?
Роман Карманов: Когда люди видят, что грантом поддержан известный человек, то возникает ощущение мнимой легкости, с которой это произошло. Но это иллюзия, поскольку «звездные» проекты на равных участвуют в конкурсе, конкурируют и получают поддержку только в случае получения высоких оценок от независимых экспертов. Гарантией объективности здесь также служит конкуренция, поскольку в категории «дорогих» проектов она еще более жесткая. Сначала перспектива быть неподдержанными вызывала множество вопросов и от звезд, но сейчас уже все привыкли, поняли, что фонд добивается высокого качества, и стараются максимально раскрыть суть проектов для экспертов.
Вы помогаете немецкому продюсеру Хансу-Йоахиму Фраю?
Роман Карманов: Ханс-Йоахим Фрай сильный организатор, у него много идей, часть из них фонд поддержал. Это, например, Петровский бал в Петербурге и «Чайковский. Перезагрузка». Ханс всегда находится в поиске новых идей и инструментов, эта энергия позволяет ему эффективно работать с теми возможностями, которые предоставляет и государство.
Есть Фонд кино, Фонд регионального кинематографа, Фонд военно-патриотического кино. И вы тоже поддерживаете кинематограф. Как распределяются проекты между фондами?
Роман Карманов: Преимущественно мы поддерживаем документальное кино и профильные фестивали. Есть у нас в портфеле и сериалы, и художественные фильмы, но в меньше объеме, потому что, во-первых, есть институты поддержки, для которых фильмы и сериалы — это их профиль, а во-вторых, полноценное кино — это дело дорогое, а мы все-таки нацелены на поддержку множества направлений в разных сферах креативных индустрий, и единовременная сумма на проект у нас ниже.
Что вы сами любите смотреть, читать?
Роман Карманов: Я предпочитаю наши российские фильмы и сериалы, благо сейчас в них уже недостатка нет. Слушаю очень много российской музыки, это интересно, поскольку наш новый музыкальный ландшафт находится в стадии формирования. Читаю мемуары, воспоминания и литературу, основанную на документах. Очень люблю исторические подкасты, которые слушаю в дороге в командировках. Российская культура находится на подъеме, фиксировать ее новые удачи для меня большое удовольствие.