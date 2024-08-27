«Ёлки», турки: Бурак Озчивит снялся в российской комедии

— Для меня Бурак Озчивит — открытие, — восторгалась звезда «Беспринципных» Кристина Бабушкина. — Мы только сегодня познакомились, и должна сказать, что я волновалась, как сложится контакт, ведь чтобы играть вместе, да еще и комедию, нужно очень доверять партнеру. Огромное ему спасибо, потому что он оказался потрясающим парнем. Мы быстро нашли общий язык. Переводчика Бурака играет тоже турецкий артист, который очень хорошо говорит на русском. И у нас уже сложилась такая банда, что, мне кажется, я скоро заговорю на турецком. Классный он, классный! Поверьте!