«Ёлки», турки: Бурак Озчивит снялся в российской комедии

Сцены обольщения с Кристиной Бабушкиной, танцы со Снегурочкой и дегустация каравая — звезда популярных турецких сериалов «Черная любовь» и «Великолепный век» Бурак Озчивит дебютировал в российском кино. Актер сыграл самого себя в одной из новелл в 11-й части новогодней франшизы «Ёлки». На площадке он встретился и с главным «пацаном» отечественного кинематографа Рузилем Минекаевым. Съемки прошли в Альметьевске, а сюжет истории вдохновлен сказкой «Золушка». Эксклюзивные подробности и кадры со съемочной площадки — в репортаже «Известий».
Звезда популярных турецких сериалов «Черная любовь» и «Великолепный век» Бурак Озчивит приезжает в Россию с завидной регулярностью. В 2020 году он побывал на презентации песни молодых артистов Эльмана и Моны. В феврале 2024-го актер принял участие в концертах в Москве и в Санкт-Петербурге. В начале марта выступил в качестве спикера на Всемирном фестивале молодежи в «Сириусе». А теперь, кто бы мог подумать, дебютировал в российском кино — в фильме «Ёлки 11».
В аэропорту Казани иностранную звезду, информация о визите которой просочилась в сеть, встречали в лучших традициях гостеприимства: в национальных костюмах и с угощением — татарским десертом чак-чак.
Сами же съемки прошли не в Казани, а в Альметьевске. Как и прежде, «Ёлки» объединят несколько историй о новогоднем чуде. Новелла, в которой появится Бурак Озчивит, вдохновлена сказкой о Золушке. Играет актер самого себя, по сюжету, как и в жизни, «принца из девичьих грез».
— Для меня Бурак Озчивит — открытие, — восторгалась звезда «Беспринципных» Кристина Бабушкина. — Мы только сегодня познакомились, и должна сказать, что я волновалась, как сложится контакт, ведь чтобы играть вместе, да еще и комедию, нужно очень доверять партнеру. Огромное ему спасибо, потому что он оказался потрясающим парнем. Мы быстро нашли общий язык. Переводчика Бурака играет тоже турецкий артист, который очень хорошо говорит на русском. И у нас уже сложилась такая банда, что, мне кажется, я скоро заговорю на турецком. Классный он, классный! Поверьте!
Прототип героини Кристины Бабушкиной — мачеха из сказки. Действие в эпизоде, который снимали в этот день, разворачивается во время праздничного застолья — с шампанским, елкой, украшенной гирляндами, и Снегурочкой. Бабушкина в кадре появляется в образе роковой соблазнительницы в эффектном черном платье с красной помадой на губах и очевидно заигрывает с привлекательным заморским гостем — угощает караваем, не упускает возможности взять за руку и нескромно уговаривает: «Поехали со мной». Куда, история пока умалчивает. Сюжет новеллы команда не разглашает.
— Это современная интерпретация «Золушки» в наших «елочных» традициях. Это ведь большая сказка, которая длится уже больше десяти лет. Я снимаю уже четвертый сезон. Это сказочная история про Золушку, которая очень хочет увидеть принца Бурака Озчивита. И вдруг! У нее все получилось так, как она хотела, но не так, как предполагала, — немного приоткрыл завесу в беседе с «Известиями» режиссер Александр Карпиловский.
Первые «Ёлки» вышли в прокат в 2010 году. Эта часть — уже одиннадцатая по счету и первая в истории франшизы с участием международной звезды. Озчивит известен российскому зрителю по многим проектам. Он играл харизматичного османского командира Малкочоглу Бали-бея в масштабном историческом сериале «Великолепный век». А пика популярности достиг благодаря главной роли в мелодраме «Черная любовь». В 2017 году сериал получил премию «Эмми» в номинации «Лучшая теленовелла года», транслировался в 110 странах и был переведен на 50 языков. В его фильмографии также ремейк сериала «Королек — птичка певчая», «Основание: Осман» и многие другие.
Какие впечатления у иностранного артиста остались от работы в российском кино, журналистам узнать не удалось. От комментариев Бурак Озчивит отказался. Согласился лишь на фото, одарив собравшихся искренней широкой улыбкой, и поблагодарил на русском: «Спасибо». Возможно, на большее не осталось сил и времени из-за перелетов и плотного рабочего режима.
— Я работала со многими иностранными артистами. У нас сегодня был достаточно объемный съемочный день. Бурак Озчивит даже спросил: «Мы что, успеем это всё сегодня снять?» Они, наверное, этому приятно удивляются, — объяснила продюсер Галина Стрижевская.
Пока на площадке в общественном центре «Алмет» кипел съемочный процесс, на улице в ожидании кумира томились десятки поклонников. Им актер уделил время — вышел, сделал селфи и оставил автографы.
— Мне бы очень хотелось посмотреть на него вживую. Он очень красивый! Мне очень нравятся турецкие фильмы. Но «Черную любовь» я бы второй раз не стала смотреть, зная конец сериала. Когда я впервые смотрела его, мне на работе рассказали, чем закончится, и я полдня плакала! Это было потрясение для меня! — вспоминала одна из дежуривших на улице поклонниц, которая не успела застать актера.
Но, как оказалось, ждали местные не только Бурака Озчивита. Отечественный кинематограф тоже богат на «крашей». Половина собравшихся пришла, чтобы увидеть новую звезду российских сериалов — Рузиля Минекаева.
— Хотим сфотографироваться! Мы его огромные фанаты! — признавались ребята у входа.
Рузиль Минекаев играет в новелле одну из главных ролей — парня по имени Дамир. Журналистам актер рассказал, что нашел с иностранным коллегой общий язык.
— Это интересно, необычно, и, если честно, первое время я не представлял, как это будет. Это классный опыт! Мы разговариваем с ним через переводчика. Оказалось, что я знаю много слов на турецком, потому что татарский и турецкий немного похожи. Мы перекинулись с ним парой слов, — поделился Рузиль Минекаев.
Сам актер родом из Татарстана. Альметьевск, где, к слову, «Ёлки» снимали уже во второй раз, находится недалеко от его родного города Нурлата.
— Очень приятно находиться здесь и тем более осознавать, что буквально в часе езды находятся твой дом, твоя мама. Я очень рад, что сегодня оказался здесь, — сказал он.
В главной роли в «Золушке» дебютирует первокурсница Щукинского училища Маша Раскина.
— Для меня это первая роль в кино, я проходила кастинг больше шести часов, вместе с другой претенденткой. Она уже снималась, у нее был опыт. Но я поняла, что мне очень нужна эта роль, — рассказала Маша Раскина.
Актерский состав других новелл предстоящего фильма будет известен позднее. Съемки продолжатся в Москве. А по сюжету действие будет разворачиваться и в других городах.
По многолетней традиции картина выйдет в прокат под Новый год — 19 декабря. Дистрибутор фильма — компания «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг «Национальная Медиа Группа»), партнер — Art Pictures Distribution.