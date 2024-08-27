«Чужой» среди воронов: российский прокат поделили релизы 18+

В России новый «Ворон» явно ждали с нетерпением. Так же как и «Собиратель душ» совсем недавно, картина 18+, совсем не для семейной аудитории, собирает среди официальных релизов больше всех. Да и сам «Собиратель» пока с экранов не сходит: у него в этот раз всё еще пятое место по сборам, но наработка в полтора раза выше, чем у «Ворона», а общая касса уже превысила 350 млн рублей.