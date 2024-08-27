«Чужой» среди воронов: российский прокат поделили релизы 18+

Мрачный и жестокий «Ворон» Руперта Сандерса возглавил российский прокат в этот уикенд: релиз на старте заработал 86 млн рублей. На фоне других официальных релизов посещаемость фильма была относительно высокой, другие новинки начали свой прокат с гораздо более скромными цифрами. Не ушел из топ-5 и другой хит для взрослых — триллер «Собиратель душ». Но серьезную конкуренцию свежим релизам составили параллельные показы хоррора «Чужой: Ромул», который в России появился через две недели после выхода в остальном мире.
«Ворон» — продолжение кинофраншизы, имеющей все основания для культового статуса. Сюда относится прежде всего смерть Брендона Ли на съемках самого первого «Ворона», но этим мистика не ограничивается. Чуть подробнее о том, что такое «Ворон» и почему его стоит бояться — в рецензии «Известий».
Первый уикенд «Ворона» в США закончился плачевно — менее $5 млн, что, конечно, не просто провал, а провал с треском. Зрители оказались разочарованы, рейтинг на IMDb составил 4,8 из 10. По другим территориям пока цифр нет, но вряд ли где-то еще на «Ворона» зритель откликнулся так же благодарно, как в России. У нас вообще эта серия всегда пользовалась особым успехом, а в эпоху видеомагнитофонов фильмы «Ворон» и «Ворон: Город ангелов» считались попросту обязательными для просмотра.
В России новый «Ворон» явно ждали с нетерпением. Так же как и «Собиратель душ» совсем недавно, картина 18+, совсем не для семейной аудитории, собирает среди официальных релизов больше всех. Да и сам «Собиратель» пока с экранов не сходит: у него в этот раз всё еще пятое место по сборам, но наработка в полтора раза выше, чем у «Ворона», а общая касса уже превысила 350 млн рублей.
— Играет роль эхо Голливуда — фильмы-инфоповоды с большими звездами, которые доходят до нашего рынка, — объясняет этот феномен президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова. — К ним со стороны российского зрителя особое, более пристальное внимание. До публики, особенно до молодежи, которая стала таргетной для «Ворона», добивают маркетинговые кампании этих фильмов, которые в интернете идут месяцами.
«Чужой: Ромул» очень неплохо стартовал в США, его сборы на внутреннем рынке сейчас уже превысили $70 млн. На других территориях мистический экшен действует менее впечатляюще. Тем не менее общие мировые сборы «Ворона» выглядят вполне приличными — около $225 млн, из которых треть собраны в Китае.
В России сборы «Чужого» посчитать непросто, так как он показывается предсеансовым обслуживанием и прикреплен к ряду короткометражек. Если считать, что «Чужой» идет только с фильмом «Неприметная история», то окажется, что он занял второе место за уикенд с 27,5 млн рублей. Но отраслевое издание «Бюллетень кинопрокатчика» дает иную цифру — 97 млн рублей. Если эта информация соответствует действительности, то фильм возглавил отечественный прокат в эти выходные.
При этом стоит отметить, что «Чужой» у нас шел скромнее, чем «Дэдпул и Росомаха», который правил российским кинотеатральным показом в первой половине месяца. Многие СМИ тогда отметили, что впервые средняя цена на билеты в кино по стране превысила 400 рублей. Но как только показы «Дэдпула» спали, цена вновь вернулась к прежним значениям.
— Цены на пиратские показы влияют на общую статистику — они, как правило, почти в два раза дороже легальных сеансов, — отмечает Ольга Зинякова.
Если вопрос о том, как делятся первое и второе места по кассе, остается дискуссионным, то в том, что касается третьего и четвертого, всё вполне ясно. Почти одинаково собрали отечественные релизы, мультик «Как приручить бизона» заработал 23 млн рублей, фантастический экшен «Пираты галактики Барракуда» — 22 млн. Похоже, эти две картины, рассчитанные на одну аудиторию, слегка помешали друг другу, и в итоге каждая недобрала по бокс-офису.
— Совокупно семейный контент собирает на уровне ожиданий — сейчас для него небольшое затишье, которое объяснимо, — считает Ольга Зинякова. — Кто-то еще не приехал с отдыха, кто-то занят сборами в школу. Развлечения сейчас не в приоритете, но с осени ожидается новый всплеск интереса к этой нише. Действительно, релизы друг другу мешают, поодиночке они бы собрали больше. Но и ставка в этот уикенд не на них.
В ближайший уикенд зрителя ждет новый боевик с Джейсоном Стэйтемом «Пчеловод», а российские релизы будут представлены мюзиклом «Подростки. Первая любовь» и новым мультфильмом про Лунтика.