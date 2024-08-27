В Рособрнадзоре началось общественное обсуждение ЕГЭ

Более 900 предложений по совершенствованию государственной итоговой аттестации — такой «улов» собрали эксперты Рособрнадзора со специального электронного почтового ящика. Письма принимали до 15 августа.
Теперь до 30 августа эксперты, учителя, родители и даже блогеры будут обсуждать, какими же быть ЕГЭ и ОГЭ. Да и быть ли вообще.
Напомним, в Госдуму уже внесен законопроект об отмене ЕГЭ: в октябре планируется рассмотрение в первом чтении.
— ЕГЭ — тема волнующая и значимая для большинства семей. Ведь это экзамен с большими ставками, от которого зависит поступление в вуз и дальнейшая профессиональная траектория, — отметил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. — Важно, чтобы экзамен был абсолютно честным и объективным, его процедура — комфортной для выпускников, а содержание давало возможность каждому как можно более полно и разносторонне продемонстрировать свои знания и умения.
Рособрнадзор заинтересован в конструктивном и профессиональном обсуждении этой темы, а нынешнее большое обсуждение — возможность еще раз «сверить часы», понять, что еще можно улучшить, куда двигаться в перспективе дальше.
Какие предложения пришли на почту? Так, например, есть инициативы сделать неограниченное число пересдач ЕГЭ, но не чаще чем в раз в месяц, дать выпускникам возможность после пересдачи выбирать более высокий результат, проводить обязательную проверку металлоискателей за два дня до проведения каждого экзамена.
Предлагают заменить итоговое сочинение устным форматом. Есть предложения о внедрении искусственного интеллекта для проверки ответов, замены бумажных материалов на устройства по типу электронного учебника, проведении ЕГЭ только для тех, кто планирует поступать в вуз, введении цифрового портфолио.
— ЕГЭ как механизм проверки знаний, полученных в школе, необходимо оставить. Но иногда университеты сталкиваются с тем, что молодой человек, который учился на одни пятерки, вдруг не сдал экзамен. Даже мы, взрослые, не всегда можем показать лучший результат по психологическим, эмоциональным причинам. Что говорить о школьниках. На мой взгляд, необходимо дать больше возможностей в таких ситуациях подтвердить свои знания. И сегодня школьники могут повторно сдать экзамен, но после можно выбрать только последний результат, даже если первый — выше. Думаю, здесь нужна возможность выбора.
— Меня, как и многих моих коллег, не устраивает существующий общий подход к ЕГЭ по гуманитарным предметам. Мы не видим человека. Это неправильно. Здесь много тонких моментов, а вместе с тем это должен быть единый экзамен для всех. Так что обсуждение необходимо продолжать. И конечно, нужно не закрывать глаза на то, что имея с ЕГЭ шанс поступить в любой вуз, дети выбирают центральные университеты и уезжают из регионов. Тем самым оголяя их. Эту проблему тоже нужно видеть.