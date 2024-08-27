В Рособрнадзоре началось общественное обсуждение ЕГЭ

— Меня, как и многих моих коллег, не устраивает существующий общий подход к ЕГЭ по гуманитарным предметам. Мы не видим человека. Это неправильно. Здесь много тонких моментов, а вместе с тем это должен быть единый экзамен для всех. Так что обсуждение необходимо продолжать. И конечно, нужно не закрывать глаза на то, что имея с ЕГЭ шанс поступить в любой вуз, дети выбирают центральные университеты и уезжают из регионов. Тем самым оголяя их. Эту проблему тоже нужно видеть.