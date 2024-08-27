Спутница Дурова Юлия Вавилова находится «в отпуске» до 1 сентября

Криптоинвесторы пристально интересуются Вавиловой, поскольку девушка позиционирует себя как стримерша и крипто-коуч, производя контент на английском, испанском и арабском языках через платные ресурсы. В последний раз она проводила стрим на тему вложений в криптовалюту десять месяцев назад и давала базовые советы — например, никогда не держать свои активы на Binance. И в целом она никогда не высказывалась относительно инвестиций в конкретные токены, а лишь давала советы по поводу кошелька, безопасности и так далее.