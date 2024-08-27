Опекунша Вероника Наумова обвинила в убийстве Далера Бобиева другого человека

«Когда человек извиняется, он чувствует свою вину, значит, он причастен. Я очень переживаю за произошедшее. Мне тяжело от этого. Извиняться я могу только за то, что я не уберегла его. Но своей вины именно в смерти я не чувствую, потому что ее [вины] просто нет», — заявила Наумова в ответ на вопрос журналистов, почему она не принесла извинений семье убитого мальчика.