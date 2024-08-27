Картина маслом и личный диван: Как встретит пятый день рождения вечно удивленный кот-блогер Федя из Ростовской области

Гений добра, плейбой, от которого все кошки интернета хотят котят, миллионер по количеству подписчиков в соцсетях и филантроп, содержащий приют для бездомных животных. Это все он — Федя кот. Пушистый мурлыка из города Сальска Ростовской области покорил сердца и кошатников, и даже заядлых собачников по всему миру, и сегодня у него уже полтора миллиона подписчиков!
Серый скромняга не так прост, как хочет казаться. Это титулованный котофей в самом расцвете сил — обладатель спецприза в международном конкурсе «Мой ласковый и нужный зверь» как усатый благотворитель, который заботится о приюте на 50 кошек и собак, и как победитель премии Like Star Award в номинации «Приют и волонтерство» категории «Лучший блог про животных». 23 августа усатой звезде исполняется пять лет. Этот праздник в семье Феди, по традиции, встречают по-особенному.
ВЕЧЕРИНКА ДЛЯ СВОИХ.
Котомама Наталья, да и вся семья Ждановых, которой выпала честь воспитывать Федора, а еще их соседи отмечают день рождения любимца порой веселее собственных. По традиции сегодня позовут гостей: лучшего друга Феди — Красавчика, который его воспитывает с младых когтей, скромнягу Фому и предмет воздыхания именинника — кошечку Мотю шикарной пушистости и дерзкой черепаховой расцветки.
— День рождения каждый год проходит по разному сценарию, но все участники праздника реагируют на происходящее в своем характере. Федя будет всему удивляться и глаз не отводить от Моти. Она сама — всем возмущаться со своей гордой и недовольной мордочкой, — рассказывает Наталья Жданова. — Фома скромно забьется в угол, наблюдая за праздником со стороны. Ну, а Красавчик, которого мы прозвали дядь Валерой, единственный, кто умеет праздновать — налакается молочка и, подозреваю, слопает большую часть торта. Угощение приготовим из самого вкусного и нежного корма, а украсим не какой-то там мастикой, а кошачьими лакомствами.
«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОДАРОК».
И, если хвостатые друзья просто порадуют юбиляра своим присутствием, то человеческая семья подготовила ему шикарный подарок. Как-никак пять лет уже — взрослый!
— Наш знакомый мастер Андрей, сам в душе кошатник, который приютил и обогрел у себя несколько бездомышей, заметил, что любимое место отдыха Феди — на нашем сером диване. И предложил сделать ему миниатюрную копию, чтобы лежал на нем как барин. Федя, не дожидаясь именин, уже опробовал новую мебель и был очень доволен.
И, конечно, к имениннику едут подарки со всей России.
— В прошлом году одна из подписчиц Феди написала его портрет масляными красками и прислала в подарок. Он у нас хранится на почетном месте. В этом году уже другая художница написала федин портрет. Пойду с утра пораньше забирать на почте картину от поклонницы.
ПРИВЕТ ИЗ ПРИЮТА.
Поздравление усатому из города Котельниково Волгоградской области шлет и котобабушка Вера и все ее 50 хвостатых подопечных. Это мама Натальи, от которой дочь переняла трепетное отношение к животным. Бабушка Вера заботится о 50 кошках и собаках — кормит их, возит на лечение и стерилизацию, а расходы оплачивает Федя — пересылает все свои заработки на рекламе. А, глядя на его умиляющую мордочку, щедрость проявляют и спонсоры, отправляя в Котельниково корм.
— А еще котики из приюта с удовольствием поучаствовали в фотоконкурсе ростовской «Комсомолки». Вне зависимости от того, кто победил, приз — три мешка корма для стерилизованных котов — участники съели дружно все вместе.
Федя тем временем продолжает радовать людей по всему миру своим вечно удивленным взглядом, милой мордочкой и громким мурчанием.
— В свой день рождения Федя желает всем читателям «Комсомолки» и любителям котиков побольше радоваться жизни. И почаще гладить, тискать, может, даже целовать в носик своих котиков и собачек, ведь, к сожалению, их жизнь куда короче человеческой. Так что цените такие уютные моменты, которые дарят нам наши любимцы. Всем мира и добра!