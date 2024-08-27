Картина маслом и личный диван: Как встретит пятый день рождения вечно удивленный кот-блогер Федя из Ростовской области

— День рождения каждый год проходит по разному сценарию, но все участники праздника реагируют на происходящее в своем характере. Федя будет всему удивляться и глаз не отводить от Моти. Она сама — всем возмущаться со своей гордой и недовольной мордочкой, — рассказывает Наталья Жданова. — Фома скромно забьется в угол, наблюдая за праздником со стороны. Ну, а Красавчик, которого мы прозвали дядь Валерой, единственный, кто умеет праздновать — налакается молочка и, подозреваю, слопает большую часть торта. Угощение приготовим из самого вкусного и нежного корма, а украсим не какой-то там мастикой, а кошачьими лакомствами.