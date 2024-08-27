Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 27 августа 2024 года

Лето потихоньку покидает областной центр. Так в Иркутске 27 августа ожидается небольшой дождь, шкала термометра поднимется до +23. Как рассказали в Иркутском Гидрометцентре, будет облачно, ветер до 5−10 м/с.
— Переменная облачность. Местами кратковременные дожди. В Усть-Илимском, Катангском районах, в горах южных районов, а также в Чунском, южных, северо-восточных районах кратковременные, местами сильные дожди, ливни. Могут пройти грозы, — поделились синоптики.
В дневное время температура воздуха поднимется до +25, при облачной погоде лишь до +15. Ветер 5−10 м/с, но могут быть порывы до 15−18 метров. Вот что обещает погода в Иркутске 27 августа 2024 года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске и Братском районе 27 августа пройдут массовые проверки водителей.