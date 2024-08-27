Олбани
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Для участников СВО и их семей хотят ввести новые льготы в Иркутской области

Бойцы и их родственники смогут бесплатно посещать объекты спорта.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев предложил создать льготное посещение региональных объектов спорта для бойцов СВО и их семей. Проект уже внесли в Законодательное Собрание региона. Об этом рассказали ИА Байкал24 со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Бесплатно заниматься в спортивных комплексах смогут участники СВО, которых признали ветеранами боевых действий и семьи, потерявшие близкого родственника на СВО. Регулировать порядок предоставления льгот будут областные государственные учреждения.

— Напомним, в настоящее время в Иркутской области право на льготное посещение спортивных учреждений имеют дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей дети, дети из многодетных и малообеспеченных семей, инвалиды, пенсионеры, — пишут в информационном агентстве.

Сейчас для участников СВО и их родственников действует целый комплекс мер поддержки. Закон «О физической культуре и спорте в Иркутской области» рассмотрят на ближайшей сессии Законодательного Собрания региона, в сентябре.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что Игорь Кобзев во время рабочей поездки встретился с жителями Казачинско-Ленского района.