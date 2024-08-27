Для участников СВО и их семей хотят ввести новые льготы в Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев предложил создать льготное посещение региональных объектов спорта для бойцов СВО и их семей. Проект уже внесли в Законодательное Собрание региона. Об этом рассказали ИА Байкал24 со ссылкой на пресс-службу правительства региона.