Благоустройство 14 дворов завершилось в Иркутске

В областном центре благоустроили 14 дворов многоквартирных домов, еще восемь сейчас находятся в стадии высокой готовности. Всего в этом году приведут в порядок 24 территории, по шесть в каждом городском округе. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
Подрядчики асфальтировали проезды и тротуары, обрезали и посадили деревья, кустарники. Также оформили газоны, установили скамейки и урны. В некоторых дворах по плану сделают уличное освещение, а также установят игровое и спортивное оборудование.
— Традиционно все виды и объемы проводимых благоустройств определяем с жителями и депутатами городской Думы. Кроме участия в федеральной программе, выделяем средства из местного бюджета. Благодаря этому обновим еще 90 дворовых пространств. В большинстве случаев выполнение работ находится на завершающей стадии, — отметил мэр Руслан Болотов.
Все работы уже завершили на Загоскина 9, Пушкина 13 и еще по пяти адресам. Принимают обновленные территории на Трилиссера 118, Ядринцева 12 и еще на шести улицах. Совсем скоро на Академика Образцова 13 и 16, на улице Розы Люксембург 337, на Просвещенье 21б и в Восточном переулке 2 установят малые архитектурные формы. На 4-й Советской 78 и Александра Невского 91 скоро поставят детские площадки, а на Розы Люксембург 317 оборудуют спортивную зону. Также ремонт продолжается на Лопатина 4 и Гоголя 104.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области стартовал прием заявок на конкурс для женщин-предпринимателей.