Благоустройство 14 дворов завершилось в Иркутске

Все работы уже завершили на Загоскина 9, Пушкина 13 и еще по пяти адресам. Принимают обновленные территории на Трилиссера 118, Ядринцева 12 и еще на шести улицах. Совсем скоро на Академика Образцова 13 и 16, на улице Розы Люксембург 337, на Просвещенье 21б и в Восточном переулке 2 установят малые архитектурные формы. На 4-й Советской 78 и Александра Невского 91 скоро поставят детские площадки, а на Розы Люксембург 317 оборудуют спортивную зону. Также ремонт продолжается на Лопатина 4 и Гоголя 104.