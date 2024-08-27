Количество МФО продолжило снижаться быстрее прогнозов

К тому же депутаты Госдумы обсуждают снижение предельной процентной ставки до 0,5% в день и максимального размера переплаты. И для большинства компаний (почти 70% объема выданных микрозаймов приходится на высокомаржинальные сегменты) это сократит процентные поступления в диапазоне 23−48% с каждой выдачи. «Согласно оценкам опрошенных МФО с развитыми высокомаржинальными продуктами, если бы изменение было введено с начала 2024 года, то почти половина респондентов недосчиталась бы более 20% прибыли», — отмечалось ранее в отчете.