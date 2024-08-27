Количество МФО продолжило снижаться быстрее прогнозов

Число микрофинансовых организаций снизилось с начала года на 8,2%, следует из статистики Банка России, которую изучила «Российская газета». Дальнейшее реформирование рынка, ужесточение требований к МФО и установление предельных ставок этот тренд подкрепит. А после реализации концепции ЦБ, которая предполагает вывод из сегменте участников, не связанных с выдачей дорогих микрозаймов, количество игроков может сократиться вдвое, полагают эксперты, и темпы ускорятся.
В реестре Центробанка количество МФО уменьшилось, причем заметно. Еще в начале года там числилось 1009 организаций. По итогам первого квартала — уже 982. Как ожидали аналитики агентства «Эксперт РА», за второй-третий кварталы их число должно было сократиться еще на 50 позиций, а к концу года опуститься и вовсе ниже 890.
По итогу реестр регулятора за неполные восемь месяцев покинули 83 игрока, за пять последних месяцев — более 50, что оказалось выше прогнозов. Преимущественно уходят наименее технологичные компании, которым тяжело масштабироваться под растущим регуляторным давлением, рассказал «РГ» аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вадим Крапп. Происходит это в том числе из-за невозможности конкурировать с крупными МФО за качественных заемщиков.
Рынок в результате консолидируется. «Вместе с тем сокращение реестра МФО не влияет на объемы рынка, так как органический рост крупных компаний превышает суммарные объемы уходящих», — говорит аналитик.
Как отмечают в ЦБ, число действующих МФО снизились за десять лет в более чем в 4 раза — с 4200 компаний в 2014 до 1009 на конец 2023-го. И эта тенденция продолжалась ежегодно. Так, в прошлом году рынок недосчитался 153 компании.
«Совершенствование нормативной базы вкупе с качественными надзорными мероприятиями позволило в значительной степени очистить рынок от недобросовестных игроков и компаний, которые не смогли адаптироваться к новым стандартам», — говорят аналитики Центробанка.
Микрофинансовые организации — это не естественное образование, объяснил «РГ» Николай Солабуто, эксперт по финансовым рынкам. По его словам, они появились, когда был «разгул коллекторов».
Сейчас укрепилось понимание, что давать деньги в долг без залога или без положительной кредитной истории — занятие весьма рискованное. Поэтому бизнес микрофинансовых организаций стал сворачиваться. «Скорее всего, они все станут ломбардами или постараются получить банковскую лицензию», — считает эксперт.
В ближайшие три года микрофинансовый рынок существенно изменится. Банк России хочет вывести из этого сегмента компании, деятельность которых не связана с выдачей краткосрочных дорогих микрозаймов. Это компании целевого (которые выдают средства под умеренные проценты) и предпринимательского финансирования (соответственно, с продуктами для бизнеса). К тому же планируется пересмотреть регулирование займов «до зарплаты», или PDL. Такие меры повысят доверие к рынку со стороны потребителей, считают в регуляторе.
Предложенный проект реформы ещё требует обсуждения и не повлияет на прогнозы текущего года, считают в «Эксперт РА». Там ожидают, что рынок сократится вдвое по числу его участников после вступления в силу разделения на три категории МФО.
«При этом порядка ⅔ рынка будет сконцентрировано в категории МФК с повышенными требованиями. — говорит Крапп. — Ограничение предела начислений и ограничение ставки для второго и последующих микрозаймов на уровне 100% годовых способно оказать давление на финансовый результат отрасли и ускорить сокращение реестра МФО». Но так как детали реформы пока отсутствуют, точные оценки делать преждевременно.
Уход небольших компаний в нынешних условиях ускорит ужесточение норм резервирования высокомаржинальных IL, но не повлияет на крупных игроков и показатели рынка. Подход с дифференциацией по полной стоимости кредита к формированию регуляторных резервов внедряется с 1 октября 2024 года.
«По нашим ожиданиям, компании, работающие преимущественно в высокомаржинальных IL, с низким запасом капитала и недостаточно развитой системой взыскания будут покидать рынок МФО более активным темпом», — отмечали ранее аналитики агентства.
К тому же депутаты Госдумы обсуждают снижение предельной процентной ставки до 0,5% в день и максимального размера переплаты. И для большинства компаний (почти 70% объема выданных микрозаймов приходится на высокомаржинальные сегменты) это сократит процентные поступления в диапазоне 23−48% с каждой выдачи. «Согласно оценкам опрошенных МФО с развитыми высокомаржинальными продуктами, если бы изменение было введено с начала 2024 года, то почти половина респондентов недосчиталась бы более 20% прибыли», — отмечалось ранее в отчете.