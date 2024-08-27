Двое школьников осквернили могилы на кладбище в Зиминском районе

В августе этого года в дежурную часть Зиминского района поступило сообщение о том, что неизвестные осквернили могилы на Ухтуйском и Старом Зиминском кладбищах. Всего было повреждено четыре памятника и две оградки. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
— Полицейские выяснили, что повредили надгробия два брата — 2011 и 2012 года рождения, состоящих на учете в ПДН, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Сейчас на подростков составили административные материалы. С нарушителями и их родителями провели разъяснительную беседу. Полицейские проводят проверку, после которой примут правовое решение.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что многодетный отец из Бурятии предстанет перед судом за унижение и избиение своего 12-летнего сына. На данный момент дети ж.