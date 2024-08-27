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Стали известны даты начала отопительного сезона-2024 в Новосибирске

В Новосибирске сообщили о начале отопительного сезона.

Источник: AP 2023

В прошлом году 20 сентября мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал постановление о начале отопительного периода в 2023—2024 году. Согласно документу, с 21 сентября 2024 года горячая вода начнет поступать в объекты здравоохранения, организации с круглосуточным пребыванием детей и дошкольные учреждения.

Далее, с 25 сентября, тепло поступит в жилые дома и образовательные учреждения, с 27 по 28 сентября — жилые дома второго этапа и с 29 по 30 сентября — жилые дома третьего этапа.

Известно, что за подачу тепла в квартиры отвечают управляющие компании каждого дома.

Напомним, что в Новосибирске прокуратура проведет проверку прорыва трубы с горячей водой.

ЖКХ