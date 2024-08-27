Стали известны даты начала отопительного сезона-2024 в Новосибирске

В прошлом году 20 сентября мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал постановление о начале отопительного периода в 2023—2024 году. Согласно документу, с 21 сентября 2024 года горячая вода начнет поступать в объекты здравоохранения, организации с круглосуточным пребыванием детей и дошкольные учреждения.