В России хотят существенно повысить минимальную зарплату

Авторы законопроекта напоминают, что сейчас МРОТ составляет 19 242 рубля в месяц, что совершенно недостаточно в текущих условиях. Депутаты подчеркивают, что граждан, получающих минимальную зарплату, по формальным признакам нельзя отнести к бедным людям, но именно таковыми они и являются. Выжить на такие доходы невозможно, поэтому людям приходится постоянно брать кредиты, что нередко приводит их в долговую яму.
Один из авторов законопроекта, глава Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что МРОТ в 2025 году нужно поднять как минимум до 30 тысяч рублей в месяц. Он напомнил, что сейчас минимальную зарплату в России получают не меньше пяти миллионов граждан.
Депутаты также подчеркивают, что низкие зарплаты тормозят внутренний спрос на товары и услуги и мешают повышать производительность труда, пишет «РГ».