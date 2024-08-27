В России хотят существенно повысить минимальную зарплату

Авторы законопроекта напоминают, что сейчас МРОТ составляет 19 242 рубля в месяц, что совершенно недостаточно в текущих условиях. Депутаты подчеркивают, что граждан, получающих минимальную зарплату, по формальным признакам нельзя отнести к бедным людям, но именно таковыми они и являются. Выжить на такие доходы невозможно, поэтому людям приходится постоянно брать кредиты, что нередко приводит их в долговую яму.