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Более восьми тыс роз из Армении появятся в магазинах Иркутска

В Россельхознадзоре проверили цветы.

Источник: Комсомольская правда

Из Республики Армения в Иркутск привезли 8220 свежесрезанных роз. Специалисты проконтролировали ввоз подкарантийной продукции и провели необходимые проверки. Об этом КП-Иркутск сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

— Как только груз прибыл в аэропорт областного центра должностные лица надзорного ведомства провели отборы проб и проконтролировали все необходимые документы, — рассказали в пресс-службе управления.

К счастью, никаких карантинных вредных организмов в цветах не было обнаружено. На розы оформили Акт карантинного фитосанитарного контроля (надзора) и разрешили продавать в магазинах Приангарья.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что для бойцов СВО и членов их семей в Иркутской области хотят ввести новые льготы. По новому закону им можно будет посещать спортивные объекты абсолютно бесплатно.