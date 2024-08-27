Более восьми тыс роз из Армении появятся в магазинах Иркутска

Из Республики Армения в Иркутск привезли 8220 свежесрезанных роз. Специалисты проконтролировали ввоз подкарантийной продукции и провели необходимые проверки. Об этом КП-Иркутск сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.
— Как только груз прибыл в аэропорт областного центра должностные лица надзорного ведомства провели отборы проб и проконтролировали все необходимые документы, — рассказали в пресс-службе управления.
К счастью, никаких карантинных вредных организмов в цветах не было обнаружено. На розы оформили Акт карантинного фитосанитарного контроля (надзора) и разрешили продавать в магазинах Приангарья.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что для бойцов СВО и членов их семей в Иркутской области хотят ввести новые льготы. По новому закону им можно будет посещать спортивные объекты абсолютно бесплатно.